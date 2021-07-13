В Москве продолжается прием заявок на финансовую поддержку инновационных проектов межотраслевых кластеров

В Москве продолжается прием заявок на получение грантов для реализации кооперационных комплексных инновационных проектов. Получить финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе Московского инновационного кластера (МИК), которые совместными усилиями создают масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки. Заявления принимают до 30 июля 2021 г.

Грант для межотраслевых кластеров ввели в 2021 г. Согласно требованиям, над проектом должны работать консорциумы, включающие от двух до пяти участников МИК.

«Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов. Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях — от новых материалов до искусственного интеллекта. В этом году в дополнение к уже существующим субсидиям и грантам мы утвердили специальную меру поддержки для амбициозных и прорывных разработок», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

На средства нового гранта можно возместить вложения в реконструкцию и ремонт площадки, на которой ведется работа над технологичным проектом. Это может быть лаборатория, производственный или иной объект капитального строительства. Если планируется расширить площадь, город поможет с финансированием строительства или покупкой новой нового здания. Кроме того, инноваторам компенсирует расходы на приобретение необходимого оборудования и программного обеспечения, а также результатов интеллектуальной деятельности или прав на них.

Возмещению подлежат до 25% затрат на проект, но не более 200 млн руб. в год, или суммарно не более 600 млн руб. за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки Центрального Банка России.

Финансовая поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты. Выплата будет компенсировать расходы, понесенные с 1 января 2022 г. Подать заявку на получение гранта можно на сайте Московского инновационного кластера.

«Межотраслевые кластеры позволяют московским и региональным компаниям совместно создавать и развивать масштабные инновационные проекты. Благодаря им предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и подходящие площадки для испытаний. Всего в рамках Московского инновационного кластера действует десять межотраслевых объединений. В них входит более 460 организаций, работающих в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Узнать подробнее и подать заявку на участие можно на портале МИК.

У участников кластера, которые реализуют комплексные инновационные проекты самостоятельно, тоже есть возможность получить грант. Он покрывает до 15% затрат на разработку инновационного решения или создание продукта с применением новейших технологий. Максимальная сумма поддержки — не более 600 млн руб. за три года. Прием заявок продолжается до 30 июля 2021 г.