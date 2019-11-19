«Московский инновационный кластер» представляет проект «Московский акселератор»

«Московский акселератор» поможет стартапам найти заказчиков и инвесторов

Основная цель проекта «Московский акселератор» — помочь начинающим командам из цифрового бизнеса. Программа позволит им наладить коммуникацию с опытными предпринимателями и городскими властями.

Участников «Московского акселератора» ждет 10-недельная бизнес-практика и сотрудничество с ведущими экспертами в области цифровых технологий. По итогам практики несколько лучших разработок будет выбрано для представления на городских и корпоративных площадках столицы. Кроме того, победители программы получат вознаграждение — призовой фонд составит p10 млн, также финалисты смогут найти инвесторов для развития своих разработок.

Участников «Московского акселератора» ждет 10-недельная бизнес-практика и сотрудничество с ведущими экспертами в области цифровых технологий

Подать заявку на участие в «Московском акселераторе» могут стартапы, развивающие проекты в сфере логистики, недвижимости, образования, торговли и уже имеющие первых клиентов. Прием заявок начался и продлится до 15 декабря 2019 г. Программа будет работать на базе платформы i.moscow — универсального онлайн-решения для технологичного бизнеса.

Платформа для бизнеса i.moscow — разработка «Московского инновационного кластера»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина назвала маркетплейс для технопредпринимателей i.moscow одним из самых важных проектов в области «новой экономики». Его цель — объединить усилия науки, производства и сопутствующих отраслей. Это позволит быстрее внедрять инновации и развивать связи между стартапами, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями, институтами развития и городом. Участники маркетплейса получили поддержку со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.

Виды правительства Москвы на платформу i.moscow

С помощью i.moscow правительство Москвы может взаимодействовать со всеми, кто заинтересован в развитии инновационной бизнес-инфраструктуры города. Платформа помогает предпринимателям найти заказчиков и инвесторов, выбрать подходящие помещения и оборудование, заказать недостающие детали и комплектующие и многое другое. Также в рамках платформы готовится запуск сервиса поиска площадок для пилотного тестирования — с его помощью предприниматели смогут на практике проверять, как работают их проекты.

Предполагается, что с помощью этого технологического решения будут активно развиваться горизонтальные связи между всеми участниками рынка — это, в свою очередь, ускорит рост и развитие цифровых технологий. Платформа готова оказать информационную поддержку всем, кто развивает цифровой бизнес в Москве и России.