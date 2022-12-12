В Москве создан межотраслевой кластер электромобилестроения

В столице создана единая платформа для разработки проектов в сфере электромобилестроения. Новое межотраслевое объединение будет работать на базе Московского инновационного кластера (МИК). В его состав уже входит около 40 научно-исследовательских, производственных и других организаций, например завод «Москвич», Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и особая экономическая зона «Технополис Москва». К ним могут присоединиться как компании, так и индивидуальные предприниматели. Об этом CNews сообщили представители аппарата мэра и Правительства Москвы.

«Среди участников московского кластера электромобилестроения — представители транспортной отрасли, ИТ-компании, разработчики электроники, поставщики различного оборудования и материалов. Они займутся созданием компонентов и технологий для серийного производства и обслуживания легковых машин, грузовиков, электробусов. Заодно усилия инженеров и предпринимателей будут направлены на развитие сопутствующей инфраструктуры, а город окажет им всю необходимую поддержку», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

Москва может стать одним из центров электромобилестроения в России. Новый кластер будет играть значимую роль в достижении этой цели. В активе участников объединения есть уже три проекта. Первый посвящен созданию грузового электрофургона на базе шасси УАЗ. Второй и третий связаны с разработкой отечественных аккумуляторов для электротранспорта.

«Город активно содействуют созданию и развитию технологий в данной области. По решению Сергея Собянина Москва проведет электронный конкурс на заключение офсетного контракта на поставку аккумуляторных батарей для электротранспорта. В рамках договора инвестор в течение трех лет построит завод, где будет выпускать такую продукцию для городского электротранспорта и электромобилей “Москвич”. В проект будет вложено не менее трех миллиардов рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее в рамках МИК открылся кластер 3D-печати и промышленного дизайна. Его участники занимаются развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере. В частности, один из их проектов связан с разработкой гранульного принтера для создания крупногабаритных изделий.

Всего на базе Московского инновационного кластера создано 15 подобных межотраслевых объединений, куда входят более 900 организаций. Они работают над проектами в самых разных областях: от робототехники и медицины до микроэлектроники и беспилотного транспорта.

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Так, в кластере беспилотной техники был создан смарт-шаттл для передвижения в парковых зонах. Его тестировали в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Компактный автобус умеет распознавать окружающие объекты, вмещает четырех человек и может использоваться для экскурсий или в качестве такси. Пример проекта в области медицины — решение одного из участников объединения в сфере биотехнологий. Компания разработала микроиглы для безболезненных инъекций. В 2023 г. она планирует вывести продукт на рынок.

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Московский инновационный кластер — платформа для внедрения инноваций и сотрудничества между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. К кластеру уже присоединились более 35 тыс. организаций из Москвы и еще 81 региона России. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития совместно с Департаментом информационных технологий.