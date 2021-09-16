Стартапы-участники технологических конкурсов МИК привлекли более миллиарда рублей инвестиций

Московский инновационный кластер (МИК) проводит технологические конкурсы для предпринимателей с 2020 г. Участие в них помогло стартапам получить финансовую поддержку, найти инвесторов и масштабировать бизнес.

«Из 2,5 тыс. компаний, которые подали заявки на участие в конкурсах Московского инновационного кластера, отбор прошли более 250. В результате финалисты запустили свыше 150 пилотных проектов вместе с лидерами рынка — партнерами мероприятий. Сумма привлеченных их стартапами инвестиций уже превышает миллиард рублей», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Конкурсы МИК охватили большое количество специализаций. Так, конкурс Social Tech Challenge был нацелен на поддержку социально ответственных технологичных инициатив, а Travel Tech Challenge и Sport Tech Challenge были направленны на развитие инноваций в туристическом и спортивном бизнесе.

Среди проектов, заинтересовавших инвесторов, разработка компании — победителя прошлогоднего конкурса Sport Tech Challenge. Созданное ею мобильное приложение реализовано на базе технологии искусственного интеллекта. С камеры смартфона машинное зрение оценивает навыки юных футболистов: игроку присваивается рейтинг, а данные автоматически попадают в базу, к которой подключены клубы и скауты. В 2020 г. стартап привлек инвестиции в размере $250 тыс.

В конкурсе Social Tech Challenge 2021 победил проект по управлению вовлеченностью в онлайн. Он получил $200 тыс. в качестве инвестиций. Стартап анализирует невербальные показатели участников видеоконференций при помощи компьютерного зрения и нейросетевых алгоритмов. Затем информация в качественных и количественных показателях выводится на экран, что позволяет повысить эффективность дистанционной коммуникации.

Общая сумма привлеченных средств одной из компаний — финалистов конкурса Travel Tech Challenge 2021 составила один миллион долларов. Ее проект — инновационная система общественного питания: блюда доводятся на специальной фабрике до определенной степени готовности, а после замораживаются по технологии «Умный лед». Клиентам остается завершить приготовление блюда, которое займет шесть минут, в специальной умной печи. Среди клиентов компании — отели, заправки, офисы и коворкинги.

На некоторые конкурсы продолжается набор участников, среди них SaaS Factory, связанный с технологией SaaS — облачным решением для использования программ без установки на компьютер.