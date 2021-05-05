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Прием заявок на субсидию для участников Московского инновационного кластера продлен до 1 июля

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В столице до 1 июля продлили прием заявок на городскую субсидию на инжиниринг, предназначенную для участников Московского инновационного кластера (МИК). Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ранее планировалось, что заявочная кампания пройдет до 30 апреля.

Субсидия позволяет компенсировать до 50 процентов расходов на создание или модернизацию продукта. Возместить можно затраты на все этапы работ — разработку конструкторской и технологической документации, изготовление и проведение испытаний прототипов и опытных образцов, а также приобретение, монтаж и пусконаладку оборудования и средств измерений.

«За прошлый год участники кластера получили около 300 миллионов рублей субсидий на создание и модернизацию продукции. В этом году, чтобы как можно больше компаний могли получить поддержку, Правительство Москвы упростило процедуру подачи заявок. А еще появилась возможность доработать пакет документов уже после его отправки на рассмотрение», — отметила Наталья Сергунина.

Подробнее узнать о мере поддержки и подать заявку в электронной форме можно на сайте Московского инновационного кластера.

Начиная с этого года в случае неточности или неполноты информации предприниматели могут в течение 10 дней исправить заявку. Также сократилось количество документов, которые необходимо предоставить.

Среди получателей поддержки в прошлом году — разработчик умных счетчиков электроэнергии. Предприятие смогло компенсировать более 4,6 миллиона рублей затрат на расширение производства. Еще одна компания — она создает индивидуальные импланты для черепа на замену поврежденной костной ткани — получила свыше шести миллионов рублей.



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