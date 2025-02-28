Разработан комплекс пространственного анализа для оценки характеристик местности и построения тематических карт

В КБ «Панорама» разработан комплекс пространственного анализа, предназначенный для изучения свойств территорий и поиска зависимостей между объектами и их атрибутами. Программа выполняет построение тематических карт по данным в области планирования и развития, социальных, географических, экологических и финансовых исследований. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Основой построения являются количественные показатели сведений о запасах природных ресурсов, качестве почв и растительности, планировании и развитии, распределении видов животных, уровне загрязнения окружающей среды, здравоохранении, демографии, преступности и других явлениях. Тематические карты позволяют визуально показать статистические данные на выбранной карте местности, от карты Мира до карты отдельного города. Результаты пространственного анализа сохраняются в виде различных вариантов карт: цветовых и штрихованных полигонов, столбчатых и круговых диаграмм, гексагональных сетей. Комплекс устанавливается в составе ГИС «Панорама». Запуск панели комплекса выполняется в диалоге «Запуск приложений» в разделе «Тематические карты и диаграммы». Процедуры создания тематических картограмм и диаграмм позволяют формировать графические изображения, наглядно иллюстрирующие соотношение значений выбранной характеристики для отдельных объектов цифровой карты.

Процедура построения гексагональной сети формирует тематические карты в виде гексагональной сети на основе положительных и отрицательных факторов влияния окружающей среды на выбранной территории. При построении тематической карты выполняется покрытие выбранного фрагмента карты сетью шестиугольных ячеек равной площади, содержащих объекты интереса. Выбор шестиугольной формы ячеек объясняется более однородной структурой связей между соседними ячейками: каждая шестиугольная ячейка имеет шесть соседних ячеек, с одинаковым расстоянием до центров соседних ячеек. В качестве примера в инсталляцию программы добавлены параметры построения карты благоприятных районов на основе тестовой карты местности.

Построение карты учитывает наличие объектов интереса (жилых домов) и факторов влияния окружающей среды, а также удаленность объектов интереса от объектов окружающей среды. К объектам с отрицательными факторами относятся объекты (территории), представляющие техногенную опасность (химические предприятия и предприятия атомной промышленности), уровень шума (объекты строительства, железнодорожные пути, магистральные автодороги, стадионы), качество воздуха (свалки, животноводческие фермы, дымовые трубы), неблагоприятные элементы ландшафта (кладбища, заболоченные участки). К объектам с положительными факторами относятся объекты (территории), улучшающие качество городской среды (театры, спортивные площадки, бассейны), благоприятные элементы ландшафта (леса, водоемы). Каждому объекту назначается радиус влияния (в метрах) на соседние объекты. Например, для магистральной дороги назначается радиус три тыс. м, для железнодорожного пути — тысяча м, для свалки — пять тыс. м. Для объектов малой длины и площади радиус влияния понижается.



По окончании построения гексагональной сети карта окрашивается в цвета, соответствующие степени влияния отрицательных и положительных факторов: красный – неблагоприятный район, оранжевый и желтый – районы с плохим и низким качеством городской среды, зеленые и голубой – районы с хорошим, высоким и комфортным качеством городской среды. При выборе режима "Показать статистику гексагональной сети" открывается диалог для демонстрации статистики по шестиугольным площадям сети. Диалог содержит списки объектов интереса (жилые дома), списки объектов влияния и факторов влияния. Выбор объектов позволяет выделять их на карте.



Задача «Расчет значений семантики по входящим объектам» позволяет выполнять копирование семантик объектов с учетом территориальной принадлежности и работает в двух режимах: расчеты по семантике и перенос семантики из входящих объектов в выделенные полигоны. Режим «Расчеты по семантике» позволяет выполнить анализ распределения группы объектов внутри выделенных полигонов (площадных объектов) и заполнить семантические характеристики полигонов по результатам выполненного анализа. До запуска диалога предварительно средствами поиска и выделения на карте отмечаются полигоны, в которые будут добавляться семантические характеристики. Анализируемые объекты задаются по фильтру объектов карты (кнопка «Фильтр»).

Задача «Копирование семантики во входящие объекты» предназначена для переноса значений заданных семантических характеристик эталонных объектов-полигонов в семантику территориально зависимых выделенных объектов цифровой карты. Если входная карта и карта с редактируемыми данными имеют различные классификаторы, из списка копируемых семантик нужно выбрать одну характеристику и согласовать с семантикой выделенных объектов. Иначе, при наличии одинаковых классификаторов, допускается множественный выбор копируемых семантик. Согласование семантических характеристик выполняется автоматически.

Актуальная версия ГИС «Панорама» с комплексом пространственного анализа доступна для скачивания.