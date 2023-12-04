Разделы

Бизнес Телеком
|

Электронный документооборот МегаФона победил в премии «ПРО ЭДО»

МегаФон стал победителем в номинации «Про активность: эффективное подключение контрагентов» премии СКБ «Контур» «ПРО ЭДО — 2023».

Жюри оценило высокие результаты внедрения электронного документооборота — за год МегаФон отправил 5 млн исходящих документов и перевёл на ЭДО 70% клиентов, которым нужны оригиналы закрывающих документов. Также жюри премии учитывало влияние ЭДО на реализацию программ корпоративной социальной ответственности.

За последние 3,5 года МегаФон перевёл на электронный документооборот более 80 тыс. клиентов. За год в МегаФоне через ЭДО проходит 5 млн исходящих документов. Их получают обладатели 132 тыс. лицевых счетов. При таких объёмах с переходом на ЭДО удаётся экономить 32 млн рублей в год только на доставке документов курьерскими службами и почтой. Если учесть, что всем этим клиентам нужны оригиналы документов, то потенциальная ежегодная экономия компании на бумаге, конвертах, принтерах, картриджах и расходах на доставку составляет более 79 млн рублей в год. Таким образом административно-хозяйственные расходы отдела по управлению документооборотом удалось сократить более чем на 50% в год. При этом время получения дохода от сделок снизилось в пределах месяца на 67%.

А был ли ITIL?
Маркет

Благодаря использованию электронного документооборота, помимо денежных средств компания сохраняет природные ресурсы: за месяц МегаФон экономит 2,6 тыс. пачек бумаги, это 31,7 тыс. пачек в год. С учётом того, что одна тонна бумаги получается из 17 деревьев, ежемесячно удаётся сохранить более 110 деревьев. В открытых источниках содержится информация о том, что на 1 га леса растёт около 400‑500 деревьев, с учётом этого в год сохраняются около 2 га леса.

Премия «ПРО ЭДО» ежегодно проводится среди клиентов «Контура» с 2019 года.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Никитин, «Газинформсервис»: Пришло время перейти от простой автоматизации процессов ИБ к осознанному стратегическому сотрудничеству

Магия ИТ закончилась. Программистам в России стали платить меньше, чем курьерам

Как подготовиться к сложному интеграционному проекту в субъекте КИИ

Все деньги мира зависят от древнейшего языка программирования. Созданное на нем ПО ежедневно управляет триллионами долларов

Как разместить ИТ-решение на «Гостехе»

Реестр отечественного ПО разделят на российский софт первого и второго сорта

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как получить eSIM в России в 2023 году

Обзор планшета Digma Pro HIT 108E — хит под Новый год

Как публиковать истории в Telegram, ВКонтакте и WhatsApp: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Крошечные морские существа раскрывают загадку происхождения нейронов

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов
Показать еще