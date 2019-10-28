МТС установила терминалы для выдачи SIM-карт в отделениях «Почты России»

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, расширил сеть терминалов самообслуживания. Новые терминалы для выдачи SIM-карт с распознаванием личности установлены в отделениях «Почты России» в Москве.

Терминалы для выдачи SIM-карт с распознаванием личности заработали в почтовых отделениях Восточного, Центрального, Таганского и Южного административных округов Москвы. Для того, чтобы заключить договор с МТС и получить SIM-карту, достаточно отсканировать на устройстве страницы паспорта с фотографией и кодом подразделения, выдавшего паспорт, и сфотографироваться. Устройство автоматически определит подлинность документа, сопоставит фотографию в паспорте с фотографией, сделанной на месте, распознает и заполнит абонентские данные и выдаст готовую для работы SIM-карту. Эта процедура займет не более двух минут.

«МТС развивает автоматические системы выдачи SIM-карт с 2016 г. Мы экспериментируем и с самим устройством, делая его более совершенным, и с местами его установок. Сейчас к популярным локациям добавляются почтовые отделения с высоким уровнем проходимости, — сказал директор департамента по работе с розничным рынком Московского региона МТС Евгений Брянцев. — Мы надеемся, что очень скоро этот формат обслуживания станет популярным, особенно у молодежи».

Устройство оборудовано программным комплексом для обработки персональных и биометрических данных, обеспечивающим защиту персональных данных от внешних и внутренних сетевых атак при передаче по каналам связи. Интерфейс терминала переведен на самые популярные иностранные языки. SIM-карты выдаются гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам старше 18 лет.