Москвичи в метро стали реже читать и больше работать

Пассажиры московской подземки с начала года стали уделять больше времени работе, выяснили аналитики «МегаФона». С января по март 2024 г. число пользователей онлайн-библиотек под землей сократилось на 18%, а офисных приложений, наоборот, увеличилось на 60%. Параллельно с этим у пассажиров вырос интерес к мобильному геймингу. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чаще всего москвичи и гости города во время поездок в метро изучают текстовые документы и электронные таблицы — на их долю пришлась почти половина «офисного» трафика. Также в топ вошли сервисы для видеоконференцсвязи и удаленной работы.

Интерес к популярным ресурсам для чтения электронных книг с начала 2024г. уменьшился на 18%, тогда как мобильным геймингом пассажиры стали развлекать себя вдвое чаще. Они предпочитают многопользовательские игры в жанре экшн, королевская битва и песочница, а также карточные игры-стратегии, симуляторы, головоломки и онлайн-RPG.

Активнее всего мобильным интернетом пользовались пассажиры Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий. При этом по прокачанному объему больше всего трафика собрала станция «Охотный ряд», расположенная в сердце города. А последнее место по объему трафика занимает «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии — самая западная и отдаленная от МКАД станция московского метро, открывшаяся только в сентябре 2023 г.

Топ-5 станций московского метро по объему трафика: «Охотный ряд», «Марксистская», «Таганская», «Каширская», «Александровский сад».

Осенью 2023 г. интернет в московском метро стал быстрее. Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру, увеличив емкость сети в тоннелях и на станциях. Также специалисты оператора завершили строительство сетевой инфраструктуры по всей длине БКЛ. Теперь пассажиры «второго сердца» Москвы могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 180 Мбит⁄с в тоннеле и до 450 Мбит/с — в вестибюлях.

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