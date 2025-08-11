Чтобы использовать каршеринг, москвичам придется себя верифицировать
Власти Москвы обязали пользователей каршеринга осуществлять регистрацию на портале mos.ru. Это нужно для борьбы с нарушителями ДТП. При этом для людей, находящихся в Москве проездом. до пяти поездок можно будет осуществлять без верификации.
Правила по верификации пользователй каршеринга в Москве
С 1 сентября 2025 г. пользователи каршеринга в Москве обязаны будут проходить верификацию на портале mos.ru посредством технологии Mos ID. Об этом Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что в Москве каждый день совершается 150 тыс. поездок на каршеринге, и по числу автомобилей в каршеринге Москва является мировым лидером. В столице насчитывается 40 тыс. автомобилей каршеринга со средним возрастом полтора года - это один из самых молодых автопарков в Европе. В среднем на одну машину приходится пять-шесть поездок в сутки.
По статистике большинство пользователей каршеринга соблюдают правила дорожного движения. Однако есть небольшая часть водителей, которые их регулярно нарушают и чаще всего становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщили в Правительстве Москвы.
Выявлять нарушителей и ограничивать им доступ к аренде в приложениях каршеринга позволит проверка через портал mos.ru. Верификация также поможет оперативно устанавливать личность водителя в случае чрезвычайной ситуации или ДТП, полагают столичные власти.
Для прохождения верификации понадобится полная учетная запись на портале mos.ru. Новое правило вступит в силу 1 сентября 2025 г. Пройти верификацию пользователи смогут до ноября 2025 г. В случае отсутствия подтверждения лености доступ к сервисам каршеринга будет ограничен до момента прохождения верификации через mos.ru.
Как обязали проходить верификацию курьеров и пользователей электросамокатов
Собянин напомнил, что аналогичные меры уже действуют в отношении сервисов проката электросамокатов - с 10 февраля 2025 г. их пользователи также должны регистрироваться на mos.ru. Благодаря верификации было выявлено более 30 тыс. поддельных акаунтов несовершеннолетних, и их доступ к аренде был ограничен. Введение верификации и регулярные проверки Госавтоинспекции привели к существенному снижению аварийности. С начала сезона проката число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИП) сократилось на 60% в сравнении с таким же периодом прошлого года.
Аналогичную проверку с помощью учетной записи на портале mos.ru проходят и все работающие в Москве курьеры. «Это гарантия того, что заказ на доставку выполнит работник с проверенными документами и разрешением на работу», - полагают в Правительстве Москвы.
Сколько поездок можно будет осуществить без верификации
В каршеринговом сервисе «Ситидрайв» сообщили CNews, что всем пользователям сервиса дается пять поездок до верификации. «Поэтому если пользователь проездом, то ему должно хватить в случае, если он не планирует регистрироваться через Mos ID», - считают в компании. «Яндекс.Драйв» и «Делимобиль» не ответили на вопрос CNews.
Российский рынок каршеринга
Российский рынок каршеринг в 2024 г. составил 63 млрд руб., увеличившись за год на 30%. По оценкам Б1, среднегодовой темп роста рынка в 2023-2028 гг. составит 40%, в результате чего рынок каршеринга к 2028 г. составит 234 млрд руб.
Лидером рынка по количеству машин является «Делимобиль», размер его автопарка составляет 32 тыс. На втором месте «Ситидрайв» (входит в экосистему Сбербанка - 19 тыс. машин, на третьем «Яндекс.Дравй» - 17 тыс. машин, на четвертом - BelkaCar с 7 тыс. машин.