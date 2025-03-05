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40% женщин выбирают комфорт, пока мужчины считают километры

Каршеринг, представляющий собой услугу краткосрочной аренды автомобилей, становится все более популярным среди женщин. Согласно статистике, более 40% пользователей каршеринга сейчас составляют женщины, в то время как всего три года назад их доля не превышала 20%, то есть была в два раза меньше. Об этом CNews сообщили представители «Ситидрайв».

Эта модель мобильности помогает современным женщинам, которые совмещают работу, хобби и личную жизнь, передвигаться и планировать свое время более удобно. Это снижает расходы на содержание машины и облегчает поиск парковки.

Для изучения особенностей использования каршеринга женщинами компания «Ситидрайв» провела опрос среди двух тыс. участниц. Цель исследования заключалась в выявлении наиболее частых причин использования каршеринга.

51% женщин использует каршеринг для поездок к друзьям или в кафе пять-шесть раз в месяц. Часто маршруты включают посещение спортивных залов, образовательных курсов или загородные поездки. Примерно 20% опрошенных женщин используют каршеринг для поездок на дачу или на природу в летний сезон.

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Исследование также показало, что 45% респонденток ассоциируют поездки на каршеринге с комфортом, а 40% — с независимостью. Участницы опроса предпочитают короткие поездки до двух часов, что позволяет экономить средства и обеспечивает гибкость в планировании. Около 40% женщин выбирают поминутный тариф.

Кроме того, исследование показало, что 36% женщин обращают внимание на чистоту и общее состояние автомобиля, а 45% предпочитают модели с дополнительным оборудованием, как, например, детские кресла или крепления для спортивного инвентаря. При этом 51% женщин выбирают тариф «Комфорт» и отдают предпочтение автомобилям большого размера, которые ассоциируются с надежностью и безопасностью на дороге. Мужчины, наоборот, сосредоточены на технических характеристиках: 62% обращают внимание на объем двигателя, а 55% — на безопасность и системы помощи водителю. Также 47% мужчин ориентируются больше на цену, чем на класс автомобиля.

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