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МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

МТС и Ericsson подписали соглашение о развертывании 5G-ready оборудования и решений Ericsson для масштабной модернизации 2G/3G/4G сети МТС в 16 регионах Центрального федерального округа России.

Реализация проекта значительно увеличит производительность и емкость сети LTE и позволит МТС в будущем оперативно развернуть покрытие в стандарте 5G на существующей сети за счет перенастройки программного обеспечения и использования технологии динамического перераспределения частотного спектра.

По условиям соглашения, Ericsson поставит МТС радиооборудование Ericsson Radio System (ERS) и программное обеспечение для модернизации в 2020-2026 годах нескольких тысяч площадок в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Среди основных преимуществ поставляемой платформы – готовность к запуску технологии 5G NR путем установки новой версии ПО, а также реализация решения Instant Ericsson Spectrum Sharing на основе технологии динамического перераспределения частотного спектра между сетями 4G LTE и 5G NR. В новом оборудовании задействована технология искусственного интеллекта, улучшающая производительность, и функционал предиктивной аналитики Ericsson (Network Performance Subscription Service) в технической поддержке сети.

«Новое соглашение о поставке оборудования – еще один важный этап в сотрудничестве обеих компаний, нацеленном на строительство в России физической инфраструктуры цифровой экономики. С подписанием контракта МТС ускоряет модернизацию радиосети в регионах ЦФО для удовлетворения растущих потребностей наших абонентов в IoT-сервисах, скорости и объеме дата-трафика. Реализация этого крупного проекта также даст нам возможность в будущем в относительно короткие сроки и за счет сбалансированных инвестиций обеспечить 5G-покрытие на существующей сети LTE», – отметил вице-президент МТС по технике Виктор Белов.

«Ericsson и МТС объединяет многолетний опыт успешного сотрудничества, и мы рады способствовать дальнейшему укреплению позиций нашего партнера на российском рынке за счет внедрения услуг 5G и расширению географии нашего сотрудничества в России теперь в Центральном федеральном округе. МТС — бесспорный лидер российского рынка мобильной связи с перспективной стратегией развития, и наше партнерство с МТС — это еще одна возможность расширить наше участие в цифровизации российской экономики. Замена использовавшихся ранее в сети решений на передовое оборудование от Ericsson в Центральной России поможет оператору использовать все ключевые преимущества лидерства в запуске новых технологий и экономически эффективно развернуть сеть нового поколения в кратчайшие сроки», - отметил президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастиан Толстой.

В 2017 году МТС и Ericsson подписали соглашение о модернизации и подготовке сети МТС к стандарту 5G и технологиям IoT, в рамках которого в 2017-2020 годах Ericsson поставляет МТС оборудование и ПО для опорной сети и сети радиодоступа в Приволжском, Северо-Западном, Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах.

В 2019 году Ericsson и МТС подписали соглашение о запуске в России первых фрагментов 5G-сетей и дальнейшем развитии 5G-решений на действующей инфраструктуре МТС.

В марте 2020 года МТС и Ericsson впервые в России протестировали технологию динамического перераспределения частотного ресурса между сетями 4G LTE и 5G NR.



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