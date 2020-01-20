Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: за пять лет экраны смартфонов увеличились на 20%

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала динамику роста диагоналей приобретаемых за последние пять лет девайсов с экранами. Для потребления информации и решения повседневных задач россияне все чаще используют смартфоны, этому способствует увеличение экрана на 20% за последние пять лет. Средняя величина дисплея ноутбуков с 2015 г. осталась на прежнем уровне, а моноблоки и мониторы прибавили только 5%.

С 2015 г. средняя диагональ смартфонов выросла почти на 20% до 5,4 дюйма (~13,7 см) с 4,6 дюйма (~11,7 см), а большинство новинок 2019 г. оснащены экраном от 6 дюймов (~15,2 см). Общение, чтение текстовой информации, просмотр видео, выбор товаров, быстрая оплата и другие повседневные действия постепенно перемещаются в смартфоны, чему способствует увеличение экранов устройств. Самый продаваемый смартфона года (Samsung Galaxy A50) оснащен 6,4-дюймовым дисплеем. Кроме того, в дизайне устройств усиливается тренд на безрамочность – для увеличения площади экрана производители убирают сканер отпечатка пальца на заднюю панель, все реже используются вырезы в верхней части экрана, а фронтальная камера становится выдвижной. На российском рынке уже представлены модели, у которых экран занимает более 99% лицевой панели.

«Величина дисплеев смартфонов приближается к оптимальной и в ближайшее время не должна значительно увеличиться. Для более сложных задач, требующих больший размер экрана, пользователь скорее выберет планшет или ноутбук. В группе "М.Видео-Эльдорадо" доля смартфонов от 5 дюймов уже достигла 80%. В магазинах двух сетей пользователи могут лично протестировать все самые актуальные смартфоны и попробовать, как они сидят в руке, для этого у нас предусмотрены специальные тестовые зоны с открытой выкладкой», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По итогам 2019 г. на смартфоны от 5 дюймов (от 12,7 см.) в штучных продажах пришлось около 80%, что почти на 20 п.п. выше, чем годом ранее. В 2017 г. объем устройств с такой большой диагональю составил всего 25%. Таким образом, на рынке практически не осталось девайсов с экраном менее 4 дюймов (~1% в 2019 г.), а новым стандартом становится диагональ от 6 дюймов. Самая нестандартная новинка года – складной Samsung Galaxy Fold оснащен гибким экраном 7,3 дюйма. Из моделей в стандартном форм-факторе экраном 7,12 дюйма обладает Honor 8X Max.

Средний размер экрана самого популярного смартфона за пять лет увеличился на 60%. В 2019 г. чаще других россияне приобретали Samsung Galaxy A50 с 6,4-дюймовым экраном, пятью годами ранее лидером стал 4-дюймовый Lenovo A319.

В сегменте компьютерной техники предпочтения потребителей в размерах приобретаемых устройств за пять лет остались схожими. Средний размер экрана ноутбука держится на уровне 15,6-15,8 дюйма. На универсальные лэптопы 15-16 дюймов, которые подойдут для использования дома и в поездке, по итогам 2019 г. пришлось более 75% проданных устройств. Средний размер приобретенных мониторов и моноблоков в 2019 г. составил около 22,5 дюймов, что больше примерно на 5%, чем пять лет назад. Средняя диагональ ТВ в 2019 г. составила 40 дюймов.