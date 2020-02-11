Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны с поддержкой бесконтактных платежей достигли половины продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, проанализировала спрос на смартфоны с модулем бесконтактной передачи данных (NFC) в 2019 г. Продажи девайсов с поддержкой технологии выросли более чем на 20% в штуках, а их доля достигла половины рынка в натуральном выражении.

Наличие в смартфоне NFC-модуля позволяет в одно касание оплачивать товары и услуги. По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» каждый второй приобретенный россиянами в 2019 г. смартфон поддерживает технологию – это порядка 15 млн штук. С 2016 г. (в год старта запуска Apple Pay в России) доля таких мобильных устройств в количественном выражении увеличилась почти в 2,5 раза – с 20% до 50%. В штучных продажах «М.Видео» такие смартфоны занимают уже 65%.

В качестве платежного средства смартфон выбирают из-за удобства и безопасности – уже семь из десяти приобретенных устройств оснащены биометрическими датчиками. Распространение гаджетов с чипами NFC, в том числе смарт-часов, способствует росту популярности безналичных и бесконтактных оплат.

Смартфоны с возможностью бесконтактной оплаты становятся доступнее, средняя цена за последние четыре года сократилась на 34%, до 25 тыс. руб. Технология доступна не только в большинстве девайсов из среднего и верхнего ценовых сегментов, но и в бюджетных моделях стоимостью менее 5 тыс. руб. Самыми популярными устройствами 2019 г. с поддержкой NFC стали Samsung Galaxy A50 и четыре модели Honor: 8A, 10 Lite, 8X, 10I.

«Популярности безналичных платежей, кроме увеличения ассортимента цифровых устройств с NFC и их растущей доступности, способствует распространение современных POS-терминалов, проникновение их в новые сферы бизнеса, появление новых систем мобильных платежей, а также подключение новых банков. По итогам 2019 г. мы зафиксировали двукратное увеличение объема бесконтактных платежей с мобильных устройств в сетях "М.Видео" и "Эльдорадо", средний чек для подобных бесконтактных оплат увеличился на 12%. Для оплаты покупки в магазине или курьеру клиенты могут выбрать любой удобный способ, включая смартфоны или "умные" часы. В прошлом году прирост наблюдался по всем платежным системам. Наибольшая доля по объему операций приходится на Google Pay (около 70%), но самую высокую динамику продемонстрировала система Android Pay (рост более чем в 2,5 раза)», — отметила руководитель департамента казначейства и корпоративного финансирования группы «М.Видео-Эльдорадо» Илиза Дмитриева.

В качестве инструмента платежа россияне выбирают смартфон не только благодаря простоте и удобству, но и повышенной безопасности. Для подтверждения оплаты необходимо ввести код-пароль или воспользоваться биометрическим сканером. По итогам 2019 г. один или несколько датчиков (сканер отпечатков пальцев, система распознавания лица, сканер радужной оболочки глаза) оказались установлены более чем в 70% (+10 п.п.) приобретенных россиянами устройств, в деньгах их доля составила 90% (+10 п.п.). Самой распространенной и доступной биометрической технологией остается сканер отпечатков пальцев. Средняя стоимость девайсов с возможностью биометрической аутентификации продолжает сокращаться и в 2019 г. составила 20,3 тыс. руб., что меньше на 8%, чем в 2018 г. В продажах сети «М.Видео» смартфоны с биометрией заняли более 85% в штуках и 95% в деньгах.

Еще одной заменой банковской карты и набирающим популярность платежным устройством становятся смарт-часы. Продажи категории за 2019 г. увеличились в штуках более чем на 60%. Однако возможность оплаты имеют преимущественно аксессуары из среднего и верхнего ценовых диапазонов, поддерживающие основные платежные системы Apple Pay Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay. На российском рынке в продаже появились и более доступные фитнес-трекеры, имеющие встроенный модуль NFC. Например, специальная модификация Xiaomi Mi Band 4 имеет датчик, но на данный момент в стране не поддерживается подходящей платежной системой.