В России начались продажи смартфонов Honor X8b и Honor X7b

Смартфоны Honor X8b и Honor X7b появились на российском рынке в магазинах электроники и на маркетплейсах, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС, «Билайн», «Мегафон», Ozon и др. Новинки стали продолжением популярной серии Honor X и предлагают улучшения в дизайне, экране, возможностях камер и автономности.

Honor X8b

Honor X8b оснащен тройной камерой с основным сенсором 108 МП, сенсором 5 МП с ультраширокоугольной оптикой и датчиком глубины, а также макрокамерой 2 МП. Сенсор поддерживает 108 млн пикселей с размером пикселя 0,64×0,64 мкм. Для повышения качества съемки при недостаточном освещении сенсор камеры использует технологию Nonapixel Plus.

Honor X8b

Для автопортретов Honor X8b оснащен фронтальной камерой 50 МП со вспышкой для улучшения качества селфи при недостаточном освещении. Функция автоматического переключения угла обзора позволяет делать оптимальные одиночные и групповые снимки с уверенностью, что за пределами кадра не окажется ничего важного.

Впервые в этом классе смартфон получил немерцающий AMOLED-экран 6,7 дюйма с ШИМ-частотой 3240 Гц, что снижает нагрузку на глаза и позволяет с комфортом использовать Honor X8b длительное время при низких уровнях яркости подсветки.

Экран также поддерживает фирменные технологии защиты зрения: «Динамическая яркость» снижает напряжение глаз при продолжительном использовании за счет микрорегулировок интенсивности подсветки, а «Циркадный ночной экран» с приближением вечера постепенно меняет цветопередачу на теплые оттенки, улучшая выработку мелатонина перед сном.

Полезная площадь 93,7% и разрешение 2412×1080 пикселей. Яркость 1200 нит при полноэкранной заливке белым и пиковая яркость 2000 нит позволяют использовать приложения даже на ярком солнце.

С шириной боковой рамки всего 6,78 мм Honor X8b стал одним из самых тонких смартфонов на рынке. Вес Honor X8b составляет 166 г. Появилась новая расцветка «Благородный зеленый» с текстурной панелью из экокожи.

Honor X7b

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Honor X7b оснащен экраном Honor FullView 6,8 дюйма с полезной площадью 91,3%, поддерживает разрешение FHD+ и отображение 16,7 млн цветов. Комфорт взаимодействия при любом окружающем освещении обеспечивают технологии защиты зрения: сертификат TÜV Rheinland по снижению уровня синего света, «Динамическая яркость» и «Циркадный ночной экран».

Honor X7b

Смартфон оснащен батареей 6000 мАч. Его можно использовать без подзарядки до трех дней. Батарея Honor X7b обеспечивает до 18 часов непрерывного просмотра видео, до 24 часов просмотра социальных сетей или до 69 часов прослушивания музыки. Кроме того, она отличается долговечностью, сохраняя более 80% емкости после трех лет использования.

Доступность и цены

Смартфон Honor X8b в цветах «Благородный зеленый», «Титановый серебристый» и «Полночный черный» уже доступен для покупки в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 24990 руб. за конфигурацию памяти 8+128 ГБ и 27990 руб. за версию с 8+256 ГБ. В период с 6 по 19 февраля 2024 г. действует специальное предложение: скидка 3000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds X5 Pro в подарок.

Смартфон Honor X7b в цветах «Изумрудный зеленый», «Мерцающий серебристый» и «Глубокий черный» уже доступен для покупки в магазинах электроники и на маркетплейсах по цене 20990 руб. за конфигурацию памяти 8+128 ГБ. В период с 6 по 19 февраля 2024 г. действует специальное предложение: скидка 2000 руб. и наушники Honor Choice Earbuds X5 в подарок.