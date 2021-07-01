Состоялась российская презентация новых смартфонов компании Tecno

Производитель мобильной электроники Tecno провел летнюю онлайн-конференцию, в рамках которой представители компании анонсировали новинки бренда.

Главным событием онлайн-трансляции стала презентация новых продуктов Tecno линеек CAMON и POVA. Смартфон CAMON 17P оснащен умной камерой, предоставляющей отличные возможности для любителей портретных снимков и фотографии. Геймерский смартфон POVA 2 отличается мощным аккумулятором, умной технологией энергосбережения, а также коллаборацией с известной игрой Free fire.

Среди технических деталей в CAMON 17P стоит отметить большой FHD+-экран с диагональю почти 6,78 дюйма. Каждая из четырех основных камер смартфона выполняет свою функцию. Четырехсегментная LED-вспышка и алгоритм ночной съемки на базе AI-технологий обеспечивают высокую детализацию фотографий даже в условиях ограниченного освещения. Основная камера 64 Мп AI-камера с апертурой f/1.79 позволяет создавать снимки с четкими контурами и эффектом боке.

Особое внимание в новинках уделено пользовательскому опыту, поэтому в обоих смартфонах CAMON17 и POVA2 встроен высокопроизводительный процессор MTK Helio G85.

Tecno CAMON 17P

Благодаря оборудованию швейцарского производства AgieCharmilles впервые в отрасли было применено тиснение, которое позволило создать дизайн смартфона, который ранее казался невозможным.

Сканер отпечатков пальцев аппарата расположен на правой боковой части телефона.

Модель будет представлена в трех цветовых решениях: серебристо-голубом, зеленом и черном.

POVA 2 порадует пользователей большим IPS экраном 6,9 дюйма с FHD разрешением. Огромная батарея 7000 мАч позволит использовать смартфон на полной мощности в течение длительного времени без подзарядки. За работоспособность смартфона отвечает 8-ядерный процессор Helio G85 для высокоскоростной и бесперебойной мультизадачной работы. Для комфортного использования приложений, игр и просмотра видеороликов в смартфоне доступны 4 ГБ оперативно и 64 или 128 ГБ встроенной памяти в зависимости от версии, а также современная ОС Android 11. Встроенная технология ET Gaming Engine дает возможность играть в производительные игры без перегрева.

В число дополнительных возможностей новинки входят функция быстрой зарядки 18 Вт, умной разблокировки экрана с помощью распознавания лица Face Unlock, сканер отпечатков пальцев, а также функция поддержки NFC для осуществления бесконтактных платежей.

На старте продаж CAMON 17P присутствует в двух вариантах памяти 4ГБ+128ГБ за 15990 руб. и 6ГБ+128ГБ за 16990 руб.

Модель POVA 2 можно приобрести также с 4ГБ+64ГБ за 13990 руб. и увеличенным объемом памяти 4ГБ+128ГБ за 14990 руб.

Новинки будут доступны в федеральной рознице и региональном ритейле по всей России.