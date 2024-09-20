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«МегаФон» назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети

На качество телефонного звонка и стабильность мобильного интернет-соединения влияет не только уровень покрытия сотовой сетью, но и сам смартфон пользователя. Эксперты «МегаФона» проанализировали на своей сети работу устройств от разных производителей и выделили наиболее надежные гаджеты: в список вошли модели разных ценовых сегментов от Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei и ряда других вендоров. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Даже дорогой гаджет не всегда гарантирует качественную мобильную связь: наличие корректной настройки смартфона производителем — один из факторов, от которого напрямую зависит пользовательский опыт. Специалисты «МегаФона» на регулярной основе отслеживают наиболее популярные абонентские устройства на своей сети и в контакте с производителями исследуют надежность работы этих смартфонов: проверяется качество покрытия сетью, уровень голосовой связи и скорость передачи данных.

Для анализа работоспособности было отобрано около 450 моделей смартфонов, которые поддерживают 4G и которыми пользуются не менее 10 тыс. абонентов в сутки. В актуальный рейтинг наиболее стабильных устройств по итогам лета вошли 40 смартфонов в разных ценовых категориях. Порядка 23% моделей приходится на бренд Xiaomi, 18% — на Samsung, еще 15% — на Apple. Далее идут смартфоны от вендоров Realme, Huawei и Vivo.

В высоком ценовом сегменте наибольшую стабильность работы демонстрируют Huawei P60 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, а также две модели от Xiaomi: 13T Pro и MI 13T. В категории среднего бюджета в топ вошли iPhone 12 Pro, Realme 9 5G, Xiaomi Redmi Note 13, Realme 9 Pro, Tecno Camon 30 и Realme C67 4G. Среди бюджетных смартфонов стабильно надежную работу в российской сети показывают три устройства: iPhone 8 Plus, Nokia Lumia 635 и Xiaomi Redmi Go.

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«На фактический пользовательский опыт по качеству связи влияет не только работа мобильной сети и сервисов, но и качество самого смартфона. Поэтому, чтобы абонент был доволен связью, мы помимо работы над улучшением сети, проводим аналитику разных моделей смартфонов, тестируем «трубки» в лаборатории. Если модель смартфона показывает неудовлетворительный результат, специалисты оператора совместно с командой вендора ищут решение проблемы. Затем производитель выпускает обновление ПО для устройства либо же корректировка происходит на сети «МегаФона». Эта работа позволяет повысить качество связи, а также максимальную скорость интернета на проблемном гаджете. Бывает, что конкретная модель устарела и уже не имеет технической поддержки от вендора, в таком случае мы рекомендуем абоненту обновить свой смартфон для наилучшего пользовательского опыта», — отметил директор по воспринимаемому качеству «МегаФона» Станислав Шилов.

Некорректно настроенные устройства не только создают сложности для абонентов, но и могут приводить к дополнительной нагрузке на операторскую сеть. По этой причине «МегаФон» тестирует в собственной лаборатории всю технику, поступающую в розничную сеть оператора. На мощностях исследовательского центра также тестируется оборудование независимых вендоров, выходящих на российский рынок. Каждый год в лаборатории проверяется около 150 наименований различных устройств.

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