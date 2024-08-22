Финтех-магазин Smarta планирует занять 4-5% рынка продажи смартфонов в России к 2030 году

Сегодня в России открылся финтех-магазин Smarta, где смартфоны продаются на 30-40% дешевле рыночной цены. Владельцем магазина является лизинговая компания АО «Смарта». Компания предлагает отложить оплату части стоимости смартфона (так называемая остаточная стоимость) на потом. Так клиенту не надо платить всю сумму за смартфон сразу. В конце срока договора есть выбор. Можно доплатить вторую часть и оставить смартфон себе. Или не вносить остаток, а сдать смартфон в Smarta, взяв себе новый по такой же схеме. Об этом CNews сообщили представители Smarta.

В Smarta уже продаются смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi, Tecno, Infinix.

Все смартфоны подлежат гарантийному ремонту, поставляются официальными дистрибьюторами или дистрибьюторами фирменной розницы. Ассортимент смартфонов будет постоянно расширяться.

Смартфон за вычетом будущей остаточной стоимости можно купить за наличные или в рассрочку. Цена такая же, как в официальной и крупной рознице. В стоимость включена возможность заменить экран смартфона на новый один раз в год, если экран случайно повредится.

Например, бюджетный смартфон Tecno Camon 30 5G 8/256 полной стоимостью 24 990 рублей обойдется в моменте 14,9 тыс. руб. или 1,58 тыс. руб. в месяц, если брать в рассрочку. Из него вычтена будущая остаточная стоимость в размере 9,9 тыс. руб.

Есть в наличии и дорогие флагманы. Так за iPhone 15 Pro Max 256 GB вместо 138,9 тыс. руб. нужно заплатить 76,4 тыс. руб. и решить через год, что делать с остатком. Доступна покупка и на два года.

Смартфон можно приобрести с пакетом предустановленных приложений, выбранных покупателем. В основном предлагаются к предустановке приложения банков, которые исчезли из официальных магазинов приложений, а также некоторые приложения сферы услуг.

Smarta — это лизинговая компания, и с клиентом заключается договор лизинга на смартфон. На сайте нужно будет подтвердить свою личность, сделав селфи и приложив фото паспорта. Если клиент в конце срока решит вернуть смартфон, чтобы обменять на новый, старый смартфон далее продается компанией Smarta самостоятельно через различные каналы продаж.

«Зачем платить всю сумму за смартфон, если потом все равно будешь его продавать при обмене на новый? Smarta позволяет клиенту без использования кредитов купить более дорогую модель смартфона, сэкономив на его будущей остаточной стоимости. Можно по желанию раз в год или раз в два года менять свой девайс на новый без лишних усилий и переплат. Процентная ставка в нашем предложении отсутствует. Мы зарабатываем на самом устройстве, покупая его у дистрибьютера как любой обычный магазин. Планируем достичь объема продаж в один млн смартфонов в год, что будет составлять 4-5% нашего целевого рынка, к 2030 г.», — сказал Алексей Гуров, директор АО «Смарта».