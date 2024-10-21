BSS и «Группа Астра» будут совместно развивать высокотехнологичное отечественное ПО

Российские разработчики программного обеспечения, компании BSS и «Группа Астра», объявляют о заключении соглашения, направленного на стратегическое сотрудничество и развитие отечественных программных решений для финсектора. Об этом CNews сообщили представители BSS.

Стороны договорились о совместных действиях по разработке и реализации проектов, направленных на обеспечение перехода на современные отечественные программные продукты, проведение исследований и разработок, для повышения эффективности программ импортозамещения и создания уникальной экспертизы в области искусственного интеллекта, интеграции фундаментальной и прикладной науки для обеспечения трансфера высоких технологий.

«"Группа Астра" и BSS планируют сотрудничество в области перехода российского банковского сообщества на современный российский стек технологий. Мы заинтересованы, в частности, в совместном внедрении отечественного софта для построения омниканального обслуживания клиентов и обеспечения вывода банковских продуктов через разные каналы взаимодействия с учетом гарантированного качества сервиса», – сказал директор по работе с ключевыми клиентами «Группы Астра» Андрей Климов.

«Компания BSS активно поддерживает инициативы "Группы Астра", касающиеся внедрения отечественного ПО и организации дискуссионных площадок для обсуждения и популяризации проектов в области импортозамещения, а также разработку предложений, тестирование программных продуктов и обмен информацией. Мы обладаем уникальными технологиями и разработками в области клиентского обслуживания, в центре которых знания о клиенте, основанные на глубоком анализе данных с использованием искусственного интеллекта», – отметил заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов.

Стороны намерены развивать партнерство, опираясь в том числе на взаимодействие между командами разработки и продуктового развития.