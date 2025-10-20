Разделы

BSS-AI и группа Arenadata объединяют усилия по внедрению мультиагентных систем на базе генеративного ИИ

Компании BSS-AI и группа Arenadata подписали меморандум о технологическом сотрудничестве в области развития и применения речевых решений на базе искусственного интеллекта, генеративных нейросетей, больших языковых моделей, ИИ-агентов и мультиагентных систем. Об этом CNews сообщили представители BSS-AI.

Стороны рассматривают сотрудничество, как возможность объединить свои сильные стороны и лидерство в специализации, включая значительный опыт цифровизации в банковском, страховом, телекоммуникационном и государственном секторах экономики. В частности, экспертизу BSS-AI в области анализа коммуникаций, генеративного искусственного интеллекта в автоматизации клиентских и внутренних процессов с экспертизой Arenadata в области построения и развития цифровых решений для аналитики и управления данными.

Компании рассматривают интеграцию продуктов и сервисов BSS-AI в проекты Arenadata, что позволит расширить технологические возможности партнеров. Стороны намерены совместно участвовать в комплексных проектах цифровой трансформации предприятий, где решения BSS-AI будут усиливать продукты Arenadata с точки зрения анализа и автоматизации. Компании сфокусируются на следующих направлениях: использование модуля деперсонализации BSS-AI в решениях продуктовой экосистемы Arenadata; интеграция интеллектуальной диалоговой платформы Digital2VerbAI от BSS-AI с экосистемой Arenadata для эффективного управления множеством ИИ-агентов и внедрения мультиагентных систем; применении речевой и текстовой аналитики в экосистеме Arenadata для глубокого онлайн и офлайн анализа работы ИИ-агентов.

Компании ожидают, что объединение их технологического и интеллектуального потенциала позволит достичь синергетического эффекта и приведет к повышению конкурентоспособности отечественных цифровых решений на российском рынке, ускорению внедрения передовых ИИ-технологий на предприятиях реального сектора, а также расширению сфер применения больших языковых моделей, генеративного ИИ и речевых технологий для решения практических задач бизнеса.

«Мы отмечаем важность двухстороннего сотрудничества в области развития и применения передовых технологий на базе искусственного интеллекта для интеллектуального клиентского обслуживания. Поэтому уверены, что наше партнерство перспективно, будет плодотворно и абсолютно реалистично в достижении поставленных целей», — сказал коммерческий директор группы Arenadata Андрей Жуков.

«Компании нацелены на объединении усилий в области мультиагентных систем, способных одновременно управлять множеством автономных агентов и анализировать большие массивы данных, выполнять разнообразные задачи и обеспечивать высокую степень координации и синхронизации действий. Такое партнерство позволит нашим заказчикам внедрять передовые технологии в области цифровых решений с использованием генеративного ИИ для клиентского сервиса и автоматизации внутренних служб, что в итоге, способствует сокращению затрат, улучшению клиентского сервиса и увеличению операционной эффективности наших клиентов», — сказал заместитель генерального директора по работе с клиентами компании BSS Василий Жилов.

