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Цифровизация Техника
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Четверо из 10 россиян считают себя зависимыми от телефонов и интернета

В digital-зависимости признаются 43% россиян. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета наблюдают у себя 43% россиян, причем 12% в этом абсолютно уверены, еще 31% скорее уверен. Напротив, 53% не страдают от digital-зависимости: у каждого пятого (19%) в этом нет сомнений, а 38% скорее не видят у себя подобных симптомов. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зависимость от интернета и различных девайсов в большей степени свойственна молодежи: среди респондентов до 24 лет о ее наличии говорят 54%, тогда как среди опрошенных старше 45 — только 35%.

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 44% россиян: 18% делают это ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц. Цифровой детокс несколько раз в год обеспечивают себе 6% опрошенных, еще 1% делает это раз в несколько лет. «Уезжаю на две недели в глушь, где не ловит никакая связь, — гармония с природой и отдых от всего», — делятся респонденты. Напротив, никогда не отказываются от цифровых благ цивилизации 56% россиян. Причины этого могут быть диаметрально противоположными: одни убеждены, что гаджеты — это уже неотъемлемая часть современной жизни, другие говорят, что мало времени проводят в интернете.

Тех, кто организует себе цифровой детокс ежедневно, больше всего среди представителей поколения старше 45 лет (22%). Тех же, кто вообще не практикует сознательный отказ от интернета, больше всего среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (60%): «Родители не могут себе такое позволить: надо постоянно быть на связи»; «Моя работа базируется на использовании мобильного устройства, наличия интернета».

По сравнению с 2021 г., когда SuperJob проводил аналогичное исследование, число тех, кто никогда не отказывается от гаджетов и интернета, чуть выросло.

Место проведения опроса: Россия, все округа

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Бизнес

Населенных пунктов: 368

Время проведения: 22-29 ноября 2022 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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