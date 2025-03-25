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Уход от реальности и проблемы со зрением: «Лаборатория Касперского» назвала основные страхи родителей относительно гаджетов у детей

Весна — время школьных каникул, и многих родителей в этот период особенно волнует вопрос цифрового детокса для своих детей. Однако, как показало исследование «Лаборатории Касперского», не всем семьям удаётся справиться с этим легко. Ограничивают экранное время детям 65% родителей. Из них чуть более трети (36%) говорят, что их дети спокойно воспринимают такие ограничения и не используют гаджеты в неположенное время, у 40% дети выражают недовольство, но всё же соблюдают правила, ещё у 16% — обижаются и капризничают, а у 7% — находят способы обойти запреты и продолжать пользоваться устройствами.

Большинство (67%) из тех, кто ограничивает экранное время, объясняют это желанием, чтобы дети отдыхали без гаджетов (например, читали бумажные книги и играли в обычные, не онлайновые, игры), 60% переживают за зрение, 55% боятся, что возникнет цифровая зависимость, а 30% переживают за безопасность. Каждый пятый (22%) считает, что его ребёнок мало общается в реальном мире.

«Ограничение времени с гаджетами — это процесс, который требует понимания, гибкости и поддержки. Важно, чтобы ребёнок чувствовал, что вы на его стороне, даже когда устанавливаете правила, — сказала Елена Овакимян, эксперт центра общего и дополнительного образования института образования НИУ ВШЭ. — Чтобы мотивировать ребёнка делать выбор в пользу другого вида деятельности, а не только проводить время в сети, важно, чтобы у него была возможность выбора, уверенность в том, что он может быть успешным в неэкранном виде деятельности и поддержка со стороны взрослых».

«Современные исследования не подтверждают долгосрочного негативного влияния синего света от экранов на глаза, однако он может ухудшать засыпание и качество сна, особенно у детей, — отметила Мария Чурганова, врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье». — Среди базовых рекомендаций, направленных на сохранение зрения детей: гулять на улице в дневное время не менее 2 часов; отказаться от использования гаджетов за 1-2 часа до отхода ко сну; в помещении соблюдать уровень влажности 40-60%, чтобы предотвратить сухость глаз. При длительных занятиях за компьютером или любым другим гаджетом полезно выполнять упражнение 20 на 20, то есть после 20 минуты работы за экраном давать глазам 20-секундный отдых, смотреть по сторонам или в окно».

«Родителей беспокоит, сколько времени дети проводят в гаджетах. Опасения взрослых понятны, но нужно помнить, что плохо аргументированный запрет приведёт только к тому, что ребёнок будет всячески пытаться его обойти. Запреты должны быть разумны. Технологии продолжают развиваться, и, конечно, дети интересуются ими. Важно соблюдать меры безопасности в интернете и не забывать о необходимости этично вести себя и в реальной, и в цифровой жизни. Если родители будут учить этому детей, возможно, это поможет снизить уровень их тревожности», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

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