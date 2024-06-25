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Мобильный интернет впервые пришел в одну из крупнейших здравниц Брянщины

Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование в санатории «Жуковский». Благодаря проведенным работам все посетители брянской лечебницы теперь могут пользоваться любыми цифровыми сервисами с помощью мобильного интернета. Скорость передачи данных в смартфонах и планшетах абонентов доходит до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Курорт расположен в городе Жуковка в 60 км от областного центра в экологически чистом месте: на берегу Десны рядом с сосновым бором. Здесь есть свой источник минеральной воды, которую применяют в лечении и реабилитации пациентов. Одновременно отдыхать и лечиться в здравнице могут порядка 450 человек. Летом здесь поправляют здоровье более 2000 детей и взрослых из разных уголков области и соседних регионов.

После запуска нового телеком-оборудования отдыхающие могут проходить процедуры, заниматься физкультурой и гулять по живописным окрестностям, оставаясь на связи с близкими и медперсоналом. У абонентов «МегаФона» теперь есть возможность скачивать музыкальные треки, загружать фильмы и сериалы или смотреть их онлайн. Также на территории санатория теперь доступна и голосовая связь по технологии VoLTE, которая гарантирует высокое качество передачи звука и при этом позволяет оставаться в интернете во время разговора.

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«Брянская область вошла в топ-10 регионов центральной России по числу отдыхающих в санаториях благодаря отличной экологии, квалифицированным специалистам и интересной экскурсионной программе. Музей-усадьба Тютчевых в Овстуге, Свенский монастырь XIII века, “Партизанская поляна” привлекают путешественников из разных уголков страны. Со своей стороны, мы делаем все, чтобы отдых в местных здравницах был еще комфортней. Связь с близкими и возможность пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами, несомненно, являются важным фактором спокойного отдыха, реабилитации и восстановления здоровья», – сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

Накануне летнего сезона «МегаФон» также обеспечил голосовой связью и мобильным интернетом участок южного обхода Брянска, который является частью федеральной трассы Р-120.

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