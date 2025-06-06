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«МегаФон» ускорил интернет на территории бывшей усадьбы князей Романовых

Жителям и гостям административного центра Брасовского района Брянской области стал доступен мобильный интернет на скорости до 50 Мбит/с. Такая возможность появилась после модернизации телеком-оборудования на территории рабочего поселка Локоть. За счет проведенных технических работ выросла емкость сети и увеличилось 4G-покрытие. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Один из крупнейших на Брянщине поселков находится на юго-западе региона. В нем проживают около 10 тыс. человек, еще сотни детей и взрослых ежедневно приезжают в райцентр работать и отдыхать. Более 150 лет в населенном пункте действует конезавод, который не раз признавался лучшим в стране. Здесь проводят экскурсии, есть возможность покататься на лошадях.

Рабочий поселок привлекает внимание не только любителей животных, но и краеведов. Ранее конезавод являлся частью усадьбы, принадлежавшей великим князьям Романовым. Некоторые здания, возведенные в духе раннего классицизма, сохранились до сих пор. Еще одной ценностью является старинный Романовский парк. Сейчас часть этой зеленой зоны облагорожена и стала любимым местом отдыха жителей поселка.

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Чтобы абоненты могли пользоваться всеми возможностями цифровой инфраструктуры и делиться красотой своей малой родины с друзьями из других регионов, специалисты «МегаФона» задействовали сразу несколько частотных диапазонов разных поколений связи. Обновленное телеком-оборудование теперь может обрабатывать больше одновременных подключений, сохраняя качественное соединение даже в часы высокой нагрузки. А технология VoLTE позволяет абонентам совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом без потери качества сигнала.

«Мы с особым вниманием относимся к развитию сети за пределами городов, поэтому модернизируем телеком-инфраструктуру как в районных административных центрах, так и в небольших поселениях, – сказала директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова. – Рабочий поселок Локоть активно развивается – потребляемый трафик с начала года вырос 15%. Проведенный апгрейд оборудования позволит жителям быстрее обмениться тяжелыми файлами и смотреть видеоконтент без задержек. Всего с начала года наши инженеры построили и модернизировали около 200 объектов в регионе».

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