«М.Б.А. Финансы» доверит общение с клиентами роботу-оператору от VS Robotics

«М.Б.А. Финансы», представляющая рынок взыскания, автоматизирует работу контакт-центра с помощью решений от разработчика ИТ-продуктов в области речевых технологий VS Robotics (входит в группу «Сбер»). Теперь коммуникации с клиентами компании по вопросам урегулирования просроченной задолженности наряду с контактным центром будет вести робот-оператор.

Робот-оператор от VS Robotics – флагманское решение разработчика. Он уже взял на себя часть нагрузки операторов контактного центра «М.Б.А. Финансы» при этом самостоятельно отрабатывает до 98,5% звонков и около 1,5% звонков переводит на специалистов. Робот способен воспроизводить голос по высоте тона, силе звучания, темпу речи с ударениями, а также умеет добавлять паузы и шумы, из-за чего беседу с ним практически невозможно отличить от общения с человеком.

По итогам проведенного пилота в контакт-центре «М.Б.А. Финансы» робота-оператора от VS Robotics смогли распознать менее 1% абонентов, а корректность идентификации абонентов роботом составила 99% – такой же уровень результата показала и передача итогов разговора для импорта в CRM заказчика.

«Внедрение робота-оператора в контакт-центр позволяет нам перевести коммуникации с клиентами на качественно новый уровень, снизить нагрузку на сотрудников и сосредоточить их усилия на целевых контактах. Результаты пилотного проекта продемонстрировали высокие показатели робота, и мы готовы дальше развивать сотрудничество с VS Robotics для повышения продуктивности взыскания. В бизнес-план развития продукта на 2025 г. мы уже заложили новые кейсы, которые позволят еще больше оптимизировать рабочий процесс», – отметил генеральный директор «М.Б.А. Финансы» Федор Вахата.

«Мы рады, что все больше лидеров рынка выбирают наши ИТ-решения. Робот-оператор не только увеличивает скорость и качество взаимодействия с клиентами, но также значительно снижает нагрузку на операторов контакт-центра, таким образом уменьшая затрачиваемые ресурсы при сохранении высокой эффективности. Этот инструмент освобождает сотрудников от выполнения рутинных задач, позволяя им сконцентрироваться на более сложных задачах, уделяя больше времени разрешению нестандартных ситуаций для повышения уровня удовлетворенности клиентов», – сказал руководитель VS Robotics Максим Колосков.