Spirit и МВП «Свемел» подтвердили совместимость своего ПО

Spirit и МВП «Свемел» объявили об успешном завершении тестирования программного сервера и клиентов для видеоконференцсвязи и унифицированных коммуникаций VideoMost производства Spirit и программного комплекса «Циркон 36СТ» разработки МВП «Свемел».

В результате проведенного тестирования была подтверждена полная совместимость и корректность работы сервера и клиентов VideoMost с программным комплексом терминального доступа «Циркон 36 СТ» в составе операционной системы «Циркон 36С», программного обеспечения терминального доступа «Циркон 36Т», программного комплекса «Администрирование».

Программный комплекс терминального доступа «Циркон 36СТ» - программное средство защиты от несанкционированного доступа к информации ограниченного доступа, содержащей сведения, составляющих государственную тайну со степенью секретности «совершенно секретно», хранимой и обрабатываемой на серверах, и разграничения доступа пользователей к ресурсам локальной вычислительной сети, в состав которой входят виртуальные пользовательские и служебные домены. Зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№1437).

В рамках государственной политики импортозамещения МВП «Свемел» активно сотрудничает с российскими компаниями-разработчиками программного обеспечения по вопросам совместимости программных продуктов.

«Несмотря на то, что линейка продуктов «Циркон» производства МВП «Свемел» охватывает широкий спектр деятельности заказчика, мы видим одним из своих направлений деятельности повышение конкурентоспособности отечественного программного обеспечения за счет его интеграции и взаимовыгодного объединения усилий компаний-разработчиков» - отметил Александр Федичкин, заместитель генерального директора МВП «Свемел».

VideoMost работает под ОС Linux, что помогает госзаказчикам исполнять требования по импортозамещению и одновременно обеспечивает санкционную устойчивость продукта для крупных частных компаний, поскольку VideoMost полностью независим от экосистемы Microsoft и Oracle, но при этом эффективно взаимодействует и интегрируется и с популярными продуктами Microsoft (как Skype, Outlook, Exchange и др), и с широко используемым СПО, включая СУБД.

VideoMost оптимизирован для комфортного пользователю сценария “On-The-Go”, т.е. использование ВКС через ноутбук с WiFi и/или мобильный телефон с LTE с HD качеством голоса и видео. VideoMost 7.0 совместим с ВКС оборудованием, терминалами и аппаратными MCU других вендоров по протоколам SIP/H.323 и BFCP/H.239, для совместной работы с документами.

Сервер VideoMost 7.0 глубоко интегрирован с корпоративным мессенджером TeamSpirit.im, который заменяет популярные иностранные продукты для обмена текстовыми сообщениями и файлами и позволяет нажатием одной кнопки мгновенно запустить видеоконференцию на смартфоне.

Сервер VideoMost и мессенджер TeamSpirit.imвходят в Единый Реестр российского ПО.