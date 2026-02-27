Получите все материалы CNews по ключевому слову
Комаров Кирилл
СОБЫТИЯ
Комаров Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Калугин Сергей 168 1
|Шадаев Максут 1162 1
|Осеевский Михаил 334 1
|Васильев Владимир 39 1
|Макаров Валентин 243 1
|Мальков Антон 45 1
|Делицын Леонид 133 1
|Чернышенко Дмитрий 576 1
|Марголит Геннадий 7 1
|Комиссарова Анастасия 1 1
|Трухачев Сергей 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3775 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422199, в очереди разбора - 726708.
Создано именных указателей - 191001.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.