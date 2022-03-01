ОДК завершила интеграцию своей MDM-системы с Единым номенклатурным справочником «Ростеха»

«Объединенная двигателестроительная корпорация» завершила процесс интеграции своей MDM-системы с Единым номенклатурным справочником госкорпорации «Ростех», что позволит увеличить прозрачность работ с закупочными данными и значительно повысить эффективность управления ресурсами на всех предприятиях ОДК. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Master Data Management (MDM) – комплекс процессов, систем управления, стандартов и программ, обеспечивающих единообразие в работе с данными. MDM-система – это набор электронных справочников, обеспечивающих информационную интеграцию основных бизнес-процессов в корпоративных информационных системах ОДК.

«MDM-система позволяет управлять всей совокупностью данных по финансово-экономической, конструкторско-технологической и производственной деятельности корпорации и входящих в нее предприятий, помогает сделать процессы управления данными прозрачными и существенно повысить эффективность управления ресурсами. На данный момент интеграция между МDM-системой ОДК и Авторизированной системой управления Единым номенклатурным справочников “Ростеха” проведена в отношении справочников, касающихся номенклатуры материалов и покупных комплектующих и контрагентов, что позволяет на уровне госкорпорации получать исчерпывающую информацию о закупках по всем предприятиям ОДК и сделать существенный шаг вперед в цифровизации бизнес-процессов на всех трех уровнях», – отметил директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Работы по созданию корпоративной MDM-системы в ОДК начались в 2012 г. на московском производственном комплексе «Салют». В 2015 г. «Салют» стал центром компетенции ОДК по нормативно-справочной информации (НСИ), на предприятии была создана корпоративная система управления НСИ и началась работа по подключению к платформе филиалов и дочерних обществ Объединенной двигателестроительной корпорации. К 2021 г. к ней подключены более 30 информационных систем ОДК и дочерних обществ, которые включают в общей сложности 4,3 млн. объектов, завершена работа по интеграции с MDM-системой госкорпорации «Ростех».

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АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 г. отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как «АвтоВАЗ», «КамАЗ», ОАК, «Вертолеты России», ОДК, «Уралвагонзавод», «Росэлектроника», «Швабе», концерн «Калашников» и др.