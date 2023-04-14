Разделы

Импортонезависимость
|

Предприятие ОДК импортозаместит ИТ-продукты для конструкторов

Пермское предприятие «ОДК-авиадвигатель» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») по итогам конкурсного отбора выиграло грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на реализацию проекта по импортозамещению программных продуктов. Объем грантового финансирования составит 1,174 млрд руб. На полученные средства будет внедрено отечественное программное обеспечение категорий PLM и CAD с возможностью проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Проект инициирован для поддержания стабильности конструкторских и технологических работ на всех этапах жизненного цикла авиационного двигателя и исключения нарушения ритмичности производственных процессов в условиях санкций.

«Проект входит в перечень особо значимых и включен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение». Разработка программного обеспечения нацелена на достижение технологической независимости двигателестроения. Пермское КБ выступает центром компетенций формирования единых требований для предприятий ОДК - разработчиков новых авиационных двигателей, а также пилотной площадкой для внедрения российского ПО», - сказал директор по цифровой трансформации «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вячеслав Христолюбов.

Сегодня предприятие «ОДК-авиадвигатель» реализует комплексную программу импортозамещения иностранного ПО и ИТ-оборудования. Готовые отечественные решения удовлетворяют потребности КБ на 70%. В некоторых случаях, например, для проектирования деталей из полимерных композиционных материалов, российские аналоги отсутствуют.

Импортозамещением ПО будет заниматься команда конструкторов, технологов, инженеров-расчетчиков, представителей производства. Она должна подготовить требования для создания передового продукта.

***

АО «ОДК-авиадвигатель» – российское конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей авиационного и промышленного назначения. Входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил разработчика российской ИТ-системы юридически значимого обмена документами

В России вложат более 3 миллиардов в разработку межсетевых экранов нового поколения

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

Российская мобильная ОС «Аврора» впервые принесла своим создателям более 1 миллиарда чистого убытка за год

Неожиданные последствия санкций. Россиян завалило отечественным ПО. Впереди «отмирание и борьба за выживание»

Выручка разработчика главной российской СУБД выросла в 3,3 раза, чистая прибыль — 3,5 миллиарда

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие дренажные насосы для дачи: хиты продаж

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще