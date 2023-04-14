Предприятие ОДК импортозаместит ИТ-продукты для конструкторов

Пермское предприятие «ОДК-авиадвигатель» (входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха») по итогам конкурсного отбора выиграло грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на реализацию проекта по импортозамещению программных продуктов. Объем грантового финансирования составит 1,174 млрд руб. На полученные средства будет внедрено отечественное программное обеспечение категорий PLM и CAD с возможностью проектирования изделий из полимерных композиционных материалов. Об этом CNews сообщили представители ОДК.

Проект инициирован для поддержания стабильности конструкторских и технологических работ на всех этапах жизненного цикла авиационного двигателя и исключения нарушения ритмичности производственных процессов в условиях санкций.

«Проект входит в перечень особо значимых и включен в дорожную карту «Новое индустриальное программное обеспечение». Разработка программного обеспечения нацелена на достижение технологической независимости двигателестроения. Пермское КБ выступает центром компетенций формирования единых требований для предприятий ОДК - разработчиков новых авиационных двигателей, а также пилотной площадкой для внедрения российского ПО», - сказал директор по цифровой трансформации «Объединенной двигателестроительной корпорации» Вячеслав Христолюбов.

Сегодня предприятие «ОДК-авиадвигатель» реализует комплексную программу импортозамещения иностранного ПО и ИТ-оборудования. Готовые отечественные решения удовлетворяют потребности КБ на 70%. В некоторых случаях, например, для проектирования деталей из полимерных композиционных материалов, российские аналоги отсутствуют.

Импортозамещением ПО будет заниматься команда конструкторов, технологов, инженеров-расчетчиков, представителей производства. Она должна подготовить требования для создания передового продукта.

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АО «ОДК-авиадвигатель» – российское конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей авиационного и промышленного назначения. Входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию» «Ростеха».

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.