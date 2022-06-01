«Ред софт» и ОДК подписали соглашение о сотрудничестве

Отечественный разработчик программного обеспечения «Ред софт» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») договорились о сотрудничестве. Компании будут совместно работать над реализацией программы импортозамещения информационных технологий.

Сотрудничество подразумевает подготовку импортонезависимых решений для организаций ОДК и обучение сотрудников предприятия работе с программным обеспечением «Ред софт».

«Операционная система «Ред ОС» и решение «Ред виртуализация» уже установлены на некоторых рабочих местах и серверах в ряде зависимых организаций ОДК. В рамках соглашения мы продолжим работу по укреплению технологического суверенитета корпорации. Перевод объектов КИИ на отечественное ПО сейчас является ключевой задачей государственного уровня, на которой мы особенно сосредоточены как софтверная компания», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«С учетом жёсткой санкционной политики Запада вопросы импортозамещения программного обеспечения и информационной безопасности стали еще более актуальными. Российский рынок информационных технологий уже сегодня способен предложить заказчикам достойные альтернативы зарубежному софту. Уверены, что сотрудничество ОДК и «Ред софт» принесёт плоды», – отметил Вячеслав Христолюбов, директор по цифровой трансформации ОДК.

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В настоящее время операционная система «Ред ОС» используется в более чем 50 регионах страны: в федеральных и региональных органах государственной власти, в образовательных учреждениях, в медицинском секторе и на других объектах КИИ — в «Ростелекоме», «Газпроме», ГУП РК «Черноморнефтегаз» и пр.