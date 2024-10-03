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Создан уникальный компьютер на процессоре RISC-V. Он стоит 1 евро

Разработан одноплатный компьютер самого базового уровня Olimex RVPC, построенный на базе микрочипа с архитектурой RISC-V. Это решение стоит ровно 1 евро или около 106 рублей по актуальному курсу и может выполнять различные задачи начального уровня. К ПК его тоже можно подключать – есть разъемы для монитора и клавиатуры, только не совсем современные. Самый дешевый ПК линейки Raspberry Pi стоит почти в четверо дороже.

Компьютер по цене литра сока

Состоялся анонс одноплатного компьютера RVPC за авторством болгарской компании Olimex, основная особенность которого заключается в его цене. На этапе предварительного заказа купить Olimex RVPC можно ровно за 1 евро или 106 руб. по курсу ЦБ на 3 октября 2024 г. Для сравнения, самый доступный одноплатник в линейке Raspberry Pi – Pico образца 2021 г. – стоит $4 или около 380 руб. А вышедший в 2024 г. Pico 2 оценен в $5 – 476 руб.

В основе новинки лежит не совсем процессор – микроконтроллер, но на базе очень модной сейчас архитектуры RISC-V. Она открыта, развивается с 2010 г. и пользуется очень широким спросом во всем мире, особенно в России и Китае. Последний даже создает отдельную ее версию RISC-V, чтобы можно было использовать все преимущества RISC-V и не бояться санкций Запада.

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Olimex
Olimex RVPC

В данном случае применяется микроконтроллер WCH CH32V003. Открытой является и вся схемотехника компьютера. Старт продаж назначен на 4 октября 2024 г.

Но есть нюанс

Одна из причин дешевизны Olimex RVPC заключается в отсутствии в его составе дорогих компонентов, а также некоторых современных деталей, без которых в конце 2024 г. крайне сложно представить компьютерную технику. Например, вместо привычного всем HDMI-интерфейса для подключения к монитору здесь используется очень древний VGA, он же D-Sub. Также на плате нет и USB-порта – подключать клавиатуру придется по PS/2, не менее древнему, чем VGA. Для пущей ностальгии по старым ПК у Olimex RVPC есть микродинамик, более известный как «пищалка» или «зуммер».

К стоимости Olimex RVPC придется добавить стоимость паяльника, аксессуаров к нему, а заодно и время, которое будет потрачено на освоение этого инструмента. Дело в том, что продается Olimex RVPC в виде набора электронных компонентов, которые нужно будет распаять на печатной плате. Благо, саму плату изготавливать не придется – она поставляется в комплекте.

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Olimex
Собрать такой "конструктор" под силу не каждому

Что примечательно, паять придется не только светодиоды, резисторы и разъемы, что уже само по себе будет испытанием для начинающих электронщиков, но и микроконтроллер, а это еще более серьезная задача.

В чем секрет

По мнению экспертов профильного портала CNX Software, сфера применения у Olimex RVPC довольно широкая, но именно полноценной заменой настольного ПК эту новинку считать нельзя. И дело тут не только в отсутствии USB и HDMI.

Основная область использования Olimex RVPC – это рынок образования, вследствие чего компьютер и предлагается в наборе из серии «собери сам». Такое решение позволяет не только снизить конечную цену, но и использовать Olimex RVPC в качестве пособия по пайке для начинающих.

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Настоящий компьютер за 1 евро

В список характеристик ПК входит «кремниевое сердце» в виде 32-битного микроконтроллера WCH CH32V003 с частотой до 48 МГц. В наличии 2 КБ (килобайта) памяти SDRAM и 16-килобайтный флеш-накопитель,

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На плате также есть классический разъем питания (требуемое напряжение – 5 В) и 2-контактный разъем для программирования микроконтроллера (эксперты CNX Software рекомендуют использовать для этого связку ПО PlatformIO IDE и платы ESP32-S2-DevKit-LiPo-USB).

У Olimex есть репозиторий на GitHub, в котором она выложила в открытом доступе несколько примеров небольших утилит, которые можно загрузить в память микроконтроллера Среди них – простенький «Тетрис» и эмулятор терминала RVMON. Весь код написан на С.

Геннадий Ефремов

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