Depo Computers внедрила новый механизм сервисного обслуживания на базе QR-кода

В июле 2021 г. компания Depo Computers, разработчик и производитель вычислительной техники, внедрила новый механизм сервисного обслуживания. Сервис позволяет по уникальному QR-коду, которым комплектуется каждое клиентское устройство Depo, мгновенно получить расширенный информационный пакет по данному изделию. Простой и удобный механизм разработан для упрощения вопросов эксплуатации и обслуживания вычислительной техники, которую Depo Computers поставляет российским заказчикам.

С июля 2021 г. каждое клиентское устройство, произведенное компанией Depo Computers, комплектуется специальной наклейкой с уникальным для каждого изделия QR-кодом. Данный QR-код открывает доступ к специальной сервисной странице на сайте depo.ru, на которой владелец любого образца вычислительной техники Depo сможет получить самую подробную информацию, включая: полный компонентный состав изделия; качественные характеристики основных компонентов: тактовая частота, объем памяти, потребляемая мощность и т.п.; дату производства и дату передачи заказчику; информацию о сервисном пакете, включенном в состав изделия; дату окончания гарантийной и сервисной поддержки; количество ремонтов, произведенных в процессе эксплуатации изделия; фотографию; комплект инструкций: общее руководство пользователя и инструкции по компонентам изделия; в ближайшее время с помощью QR-кода можно будет также скачать комплект драйверов.

Новый вид сервиса был разработан в рамках реализации проекта по поставке автоматизированных рабочих мест для администрации Тульской области. В рамках проекта были поставлены 527 автоматизированных рабочих мест. В требованиях к проекту заказчик поставил задачу упростить процесс сервисного обслуживания закупаемой вычислительной техники. Особая важность данного требования обусловлена широкой географией установки АРМ в населенных пунктах на всей территории Тульской области.

В рамках реализации проекта сервисная команда Depo Computers разработала новый механизм взаимодействия между заказчиками и службой технической поддержки Depo. Новый механизм позволяет клиентам компании взаимодействовать со службой Hotline Depo благодаря использованию уникальных QR-кодов, нанесенных на корпус каждого АРМ.

Все работы были выполнены в короткие сроки, от постановки задачи до ввода сервиса в эксплуатацию прошло всего 1,5 месяца. Для реализации нового механизма были доработаны внутренние информационные системы компании, включая сайт depo.ru. Была развернута выделенная база данных на платформе отказоустойчивого кластера, что делает данный сервис постоянно доступным пользователям.

Данный процесс заложил основу для развития продуктов Depo Computers. Реализованный механизм будет использован в собственном программном продукте «Система мониторинга Депо», который включен в реестр отечественного программного обеспечения.

В настоящий момент данный сервис доступен всем пользователям клиентских устройств Depo Computers (ноутбуки, настольные ПК, рабочие станции и тонкие клиенты), имеющих на корпусе наклейку нового формата. В планах компании – дальнейшее развитие данного сервиса, расширение функциональности и распространение на все линейки вычислительной техники Depo Computers: серверы, СХД, коммутаторы и т.д.