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Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

Сбербанк предоставил клиентам – юридическим лицам возможность дистанционно подавать поручения по счету депо на перевод ценных бумаг между собственными счетами депо организации внутри Депозитария Сбербанка, а также поручения на прием перевода из стороннего депозитария внутри Национального расчетного депозитария (НРД) и совершение перевода в сторонний депозитарий. Эта функция реализована в системе интернет-банкинга для юридических лиц «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Юрий Дубин, директор депозитария Сбербанка, отметил: «Мы обслуживаем более шести тысяч инвесторов — юридических лиц, до внедрения этого функционала у нас удаленно могли обслуживаться только международные инвесторы и профессиональные участники рынка ценных бумаг (для этого использовался СВИФТ или ЭДО НРД). Теперь же возможности удалённой работы со своим счетом депо стали доступны всем юридическим лицам, использующим «Сбербанк Бизнес Онлайн» (более 2 млн организаций), достаточно только заключить договор на депозитарно-брокерское обслуживание. Совершать самые востребованные операции по счету депо можно не посещая офис банка, дистанционно в любое удобное время, что в текущих условиях значительно упростит взаимодействие с банком».



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