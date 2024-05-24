Любовь и корнеры: теперь партнера можно найти по любимой кухне

Сервис для знакомств Flero и фудмолл «Депо» запустили поиск партнеров по предпочтениям в еде. Теперь москвичи, которые находятся в поиске интересного общения, могут найти своего гастрономического соулмейта. Об этом CNews сообщили представители Flero.

Работает это так: при заполнении в сервисе блока «интересы» можно выбрать любимую кухню от итальянской до средиземноморской. После этого, помимо общих параметров, искусственный интеллект начнет учитывать данные о гастро предпочтениях при расчете процента совместимости с потенциальными партнерами. А чтобы не тянуть со вкусными свиданиями, в личный профиль пользователей добавили раздел «Куда сходить сегодня?» — заведения оттуда можно отправлять соулмейту в чат с предложением посетить их со скидкой.

Эта коллаборация — новый формат взаимодействия между людьми. «Партнерство предоставляет нашим пользователям прекрасную возможность исследовать кулинарный мир любимого города, вместе с теми, кто разделяет их вкусовые предпочтения. Выбирая среди многообразия кулинарных уголков Депо, пользователи Flero могут планировать безопасные свидания и встречи, которые не только обогатят их социальную жизнь, но и позволят отправиться в гастрономическое путешествие. Объединение любви к еде и поиска соулмейта через кулинарные предпочтения — новый шаг к глубоким и значимым отношениям», — Александр Давыдов, сооснователь и генеральный директор приложения для знакомств на основе психологической и ментальной совместимости Flero.

«Москва задает интересные тенденции и создает преимущества для жителей города. Одним из таких плюсов является возможность комбинировать социальную жизнь и гастросферу. Теперь пользователи платформы Flero, которые находятся в активном поиске общения и встреч, могут выбрать фудмолл Депо для событийного и вкусного времяпрепровождения с соулмейтом. Наша цель — создать новый вид вкусной социальной активности», — Ксения Манастырлы, Event-менеджер «Депо».

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Flero — новое российское приложение для знакомств со встроенным ИИ-ассистентом на основе психологической и ментальной совместимости.

«Депо» — гастрономический проект, расположенный на территории бывшего Миусского трамвайного депо. На территории в 11 тыс. кв. м. представлены более 75 ресторанных концепций и 60 фермерских лавок.