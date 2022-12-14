R-Vision выпустила обновление платформы R-Vision TDP

R-Vision обновила платформу цифровой имитации элементов ИТ‑инфраструктуры R‑Vision Threat Deception Platform (TDP). В частности, разработчик добавил ловушки АСУ ТП и Linux FullOS, расширил перечень используемых шаблонов приманок, а также реализовал поддержку системы с решениями отечественных поставщиков программного обеспечения.

В 2022 г. кибертатаки на объекты информационной инфраструктуры промышленных предприятий в России выросли в несколько раз. Последствия таких атак весьма серьезны: утечка конфиденциальных данных, простой производства, финансовые и репутационные потери. Учитывая возрастающее количество инцидентов, компания R-Vision дополнила новую версию платформы ловушкой АСУ ТП, предназначенной для выявления угроз в ИТ-инфраструктуре промышленных организаций. Теперь пользователи смогут создавать ложные программируемые логические контроллеры – важные элементы системы автоматизации и управления технологическими процессами, позволяющие осуществлять контроль за промышленными объектами в режиме реального времени. Таким образом, теперь R-Vision TDP позволит детектировать атаки на специфические ИТ-активы, находящиеся в сегментах сети производственных предприятий.

Еще одна новая ловушка, добавленная вендором в R-Vision TDP, – Linux FullOS, которая позволяет создать в выбранной сети эмуляцию в виде полноценной виртуальной машины на базе операционных систем семейства Linux. Этот тип ловушки может быть основой для создания ложных элементов сети, кастомизированных под различные специфические среды заказчика на основе Linux-подобных систем. Помимо этого, пользователям стали доступны приманки в виде сохраненных учетных данных в браузерах Microsoft Internet Explorer и Microsoft Edge Legacy.

Кроме этого, одним из важных нововведений платформы стало расширение списка поддерживаемых платформой программных продуктов российских производителей: теперь сервер управления R-Vision TDP поддерживает работу на операционной системе Astra Linux. Также была успешно протестирована работоспособность платформы на отечественной системе виртуализации zVirt.

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«Развивая продукт R-Vision TDP, мы стремимся учитывать все актуальные запросы рынка, среди которых одно из первых мест занимает поддержка отечественных операционных систем, — сказал Иван Шаламов, менеджер продукта R-Vision TDP. — Кроме того, этот год ознаменовался ростом числа кибератак на промышленные предприятия. Поэтому в новой версии продукта мы реализовали ловушки для детектирования событий информационной безопасности, которые могут произойти в том числе и в технологическом сегменте инфраструктуры предприятий».