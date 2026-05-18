Delta Computers анонсировала выпуск Delta Orca – специализированного сервера для современной инфраструктуры Lakehouse

Разработчик и производитель ИT-оборудования Delta Computers представил российскому рынку сервер Delta Orca. Сервер построен на базе процессоров Intel Xeon 6 и предназначен для инфраструктуры Lakehouse – архитектурному подходу к хранению и обработке данных, объединяющему гибкость Data Lake и надежность Data Warehouse, обеспечивая единый слой для аналитики, машинного обучения и управления данными без дублирования. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Инфраструктура Lakehouse рассматривается как будущий фактический стандарт для архитектуры аналитических данных.

Благодаря современной архитектуре Intel Xeon 6 однопроцессорный сервер Delta Orca обладает внушительным количеством ядер – до 80 производительных P-ядер Granite Rapids или 96 энергоэффективных E-ядер Sierra Forest. Машина поддерживает до 2 ТБ оперативной памяти DDR5 с частотой до 6400 MT/c (имеется возможность установки MCRDIMM с частотой до 8000 MT/c). Возможность установки до 20 SSD накопителей U.2 PCIe Gen5 NVMe без использования дополнительных модулей расширения позволяет эффективно применять данную машину в задачах объектного хранения. Платформа способна работать максимальное время в Max Turbo Boost режиме благодаря высокоэффективной системе гибридного охлаждения Delta Hybrid Cooling. Как и вся серверная линейка Delta Computers, новинка поддерживает широкий функционал мониторинга и управления в собственной системе Delta BMC (внесено в реестр Минцифры и имеет сертификат ФСТЭК).

Сервер Delta Orca, разработанный командой российских инженеров, оптимизирован для работы с неструктурированными данными и объектными хранилищами. Проекты Apache Iceberg, Apache Hudi, Delta Lake и другие, находящие все большую популярность в реализации архитектуры Lakehouse, предъявляют повышенные требования к серверной инфраструктуре, что реализовано в новом продукте Delta Orca, обеспечивающем гибкую масштабируемость, высокую пропускную способность и надежное хранение данных.

Сервер Delta Orca готов к заказу и тестированию. Получение записи в реестре Минпромторга ожидается в конце II квартала 2026 г.

«Delta Computers всегда чутко прислушивается к запросам рынка в целом и наших заказчиков в частности. Сегодня мы даем ответ на задачу, которая была не так давно поставлена перед нами заказчиками, и представляем совершенно новый продукт в нашей линейке – Delta Orca – сервер, обеспечивающий лучший баланс вычислительной мощности и подсистемы ввода-вывода в одной платформе. Используя высокопроизводительные и емкие сервера совместно с ПО от наших технологических партнеров, становится возможным реализовать высокоэффективный слой хранения для архитектур Lakehouse», – отметил Андрей Чернышев, основатель и глава компании Delta Computers.

