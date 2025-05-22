Разделы

Бизнес Финансовые результаты Техника
|

Прибыль крупнейшего в мире поставщика ноутбуков и ПК обрушилась. Падение превысило 60%

Lenovo столкнулась с падением чистой прибыли по итогам I квартала 2025 г. Компания является крупнейшим поставщиком ПК и ноутбуков и одним из крупнейших вендоров серверов по всем мире. 

Денег все меньше

Китайская компания Lenovo отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2025 г (1 января – 31 марта). Как пишет агентство Reuters, ее прибыль упала на 64% год к году, составив лишь $90 млн.

При этом выручка компании за отчетный период выросла на 23%, составив $17 млрд. Также компания остается крупнейшим производителем ПК и ноутбуков – ее поставки выросли на 11% год к году, согласной статистике исследовательской компании IDC.

В этом сегменте Lenovo работает очень давно – с декабря 2004 г. Однако бизнес по производству ПК она строит не с нуля – необходимые для этого активы она выкупила у американской IBM, а в 2014 г. она поступила так же и серверным бизнесом IBM.

В разы хуже ожиданий

Как пишет Reuters, Lenovo сильно не оправдала ожидания аналитиков по части чистой прибыли за первую четверть 2025 г. Они предполагали, что она будет на уровне $225,8 млн, но в итоге она оказалась в два с половиной раза меньше.

le6.jpg

Фото: khantayyab98 / Pixabay
Несмотря на обвал прибыли, Lenovo твердо стоит на ногах

Но связано это вовсе не со снижением продаж продукции Lenovo. Как отмечает агентство, одна из основных причин – это нефинансовые потери на фоне падения стоимости деривативов.

В то же время Lenovo удалось превзойти ожидания аналитиков в плане размеров квартальной выручки. Они были уверены, что компания получит не больше $15,6 млрд, а она в итоге закрыла квартал с выручкой около $17 млрд. С другой стороны, при таких результатах отношение чистой прибыли к выручке Lenovo хуже, чем в случае, если бы оба прогноза экспертов сбылись.

Также важно отметить, что в отчете Lenovo приведен еще один размер чистой прибыли - $278 млн, что на 25% больше, нежели годом ранее. Однако эта цифра указана без учета корректировки стоимости активов компании.

Есть, чем похвастаться

Отдельно в своем отчете Lenovo упомянула результаты финансового (фискального) года, завершившегося для нее 31 марта 2025 г. За этот период ее выручка составила $69 млрд, показав рост на 21% год к году. Чистая прибыль выросла на 37%, увеличившись до $1,4 млрд.

Серверное направление бизнеса компьютерной компании отчиталось о 64-процентном росте выручки год к году по итогам I квартала 2025 г. За весь финансовый год она подросла на 63% и достигла $1,.5 млрд.

Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно
Телеком

Направление клиентских решений и услуг нарастило выручку на 18% по итогам первой четверти 2025 г., за фискальный год – на 13% до $8,5 млрд.

Бизнес по выпуску смарт-устройств тоже идет в гору. Его выручка по итогам финансового года увеличилась на 13%, вплоть до $50,5 млрд. Однако следует обратить внимание на то, что Lenovo не стала отдельно указывать выручку и прибыль от продаж компьютеров и ноутбуков.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

Создатель средств блокировки для Рунета в финансовой яме. Прибыль рухнула на 85%, ведется реструктуризация

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

CNews Analytics впервые опубликовал карту «Российский рынок СХД»

Андрей Врацкий, eXpress: За последние три года качество российских продуктов значительно выросло

Крупнейшие российские ИТ-компании удвоили выручку за три года

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Обзор Amazfit Bip 6: доступные часы с AMOLED-экраном, GPS и режимом звонков

Меры профилактики: как самостоятельно почистить гаджеты в домашних условиях

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153