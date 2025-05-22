Прибыль крупнейшего в мире поставщика ноутбуков и ПК обрушилась. Падение превысило 60%

Lenovo столкнулась с падением чистой прибыли по итогам I квартала 2025 г. Компания является крупнейшим поставщиком ПК и ноутбуков и одним из крупнейших вендоров серверов по всем мире.

Денег все меньше

Китайская компания Lenovo отчиталась о финансовых результатах за I квартал 2025 г (1 января – 31 марта). Как пишет агентство Reuters, ее прибыль упала на 64% год к году, составив лишь $90 млн.

При этом выручка компании за отчетный период выросла на 23%, составив $17 млрд. Также компания остается крупнейшим производителем ПК и ноутбуков – ее поставки выросли на 11% год к году, согласной статистике исследовательской компании IDC.

В этом сегменте Lenovo работает очень давно – с декабря 2004 г. Однако бизнес по производству ПК она строит не с нуля – необходимые для этого активы она выкупила у американской IBM, а в 2014 г. она поступила так же и серверным бизнесом IBM.

В разы хуже ожиданий

Как пишет Reuters, Lenovo сильно не оправдала ожидания аналитиков по части чистой прибыли за первую четверть 2025 г. Они предполагали, что она будет на уровне $225,8 млн, но в итоге она оказалась в два с половиной раза меньше.

Фото: khantayyab98 / Pixabay Несмотря на обвал прибыли, Lenovo твердо стоит на ногах

Но связано это вовсе не со снижением продаж продукции Lenovo. Как отмечает агентство, одна из основных причин – это нефинансовые потери на фоне падения стоимости деривативов.

В то же время Lenovo удалось превзойти ожидания аналитиков в плане размеров квартальной выручки. Они были уверены, что компания получит не больше $15,6 млрд, а она в итоге закрыла квартал с выручкой около $17 млрд. С другой стороны, при таких результатах отношение чистой прибыли к выручке Lenovo хуже, чем в случае, если бы оба прогноза экспертов сбылись.

Также важно отметить, что в отчете Lenovo приведен еще один размер чистой прибыли - $278 млн, что на 25% больше, нежели годом ранее. Однако эта цифра указана без учета корректировки стоимости активов компании.

Есть, чем похвастаться

Отдельно в своем отчете Lenovo упомянула результаты финансового (фискального) года, завершившегося для нее 31 марта 2025 г. За этот период ее выручка составила $69 млрд, показав рост на 21% год к году. Чистая прибыль выросла на 37%, увеличившись до $1,4 млрд.

Серверное направление бизнеса компьютерной компании отчиталось о 64-процентном росте выручки год к году по итогам I квартала 2025 г. За весь финансовый год она подросла на 63% и достигла $1,.5 млрд.

Направление клиентских решений и услуг нарастило выручку на 18% по итогам первой четверти 2025 г., за фискальный год – на 13% до $8,5 млрд.

Бизнес по выпуску смарт-устройств тоже идет в гору. Его выручка по итогам финансового года увеличилась на 13%, вплоть до $50,5 млрд. Однако следует обратить внимание на то, что Lenovo не стала отдельно указывать выручку и прибыль от продаж компьютеров и ноутбуков.