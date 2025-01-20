Гигантский производитель лишил свои ноутбуки «фишки», которая 30 лет отличала их от конкурентов. Аналогов у нее нет. Опрос

Lenovo избавилась от ярко-красного джойстика TrackPoint, который был уникальной особенностью ее ноутбуков ThinkPad последние 20 лет. Такой «фишки» нет больше ни у одного ноутбука другого бренда, что и выделяло ThinkPad среди них. Для многих TrackPoint был одним из поводов купить именно ThinkPad, чтобы пользоваться именно TrackPoint вместо мышки и тем более тачпада.

Ушла эпоха

Китайская компания Lenovo «обезличила» свои ноутбуки ThinkPad, забрав у них уникальную особенность дизайна, которая выделяла их на фоне конкурентов. Как пишет портал GizChina, в ThinkPad больше нет легендарного красного джойстика TrackPoint, который десятилетиями располагался в центре клавиатуры и являлся альтернативой мышке и тачпаду, позволяя быстро и удобно управлять курсором.

Новые модели ThinkPad поставляются без TrackPoint. Этот джойстик присутствовал в ноутбуках Lenovo с декабря 2004 г. то есть с первого дня, когда компания вышла на мировой рынок компьютеров. Сейчас Lenovo – крупнейший производитель ПК и ноутбуков в мире с долей 23,5% и отгрузками на уровне 61,8 млн устройств по результатам 2024 г. (статистика IDC). Ближайший конкурент – это HP с долей 20,2% и продажами в пределах 53 млн. Третье место – у Dell (14,9%, 39,1 млн), четвертое – у Apple (8,7%, 22,9 млн), а замыкает топ-5 компания Asus (6,8%, 17,9 млн).

Огромная популярность

Cам по себе TrackPoint появился намного раньше, и Lenovo к его созданию отношения не имеет. Этот небольшой джойстик с 1992 г. был частью ноутбуков IBM, которые тоже назывались ThinkPad. В 1990-х годах свои модификации TrackPoint появились у Toshiba, Dell, HP и ряда других брендов и отличались в первую очередь по цвету (у IBM – красный джойстик, у остальных – другие цвета). Со временем другие вендоры отказались от джойстика в клавиатуре.

Lenovo Красный джойстик клавиатуре - отличительная черта ноутбуков серии ThinkPad

Lenovo не копировала идею IBM и не клонировала название ноутбуков. Вместо этого в 2004 г. она просто выкупила подразделение IBM по производству компьютеров и права на название ThinkPad и технологии компании. Через 10 лет она повторила этот опыт, но на этот раз с серверным подразделением IBM.

С пользовательской точки зрения TrackPoint – это мини-джойстик для управления курсором мыши. Красный колпачок в большинстве моделей съемный, и за годы существования TrackPoint для него было разработано множество кастомных вариантов, различающихся формой, высотой и текстурой поверхности. Материал изготовления – резина и ее производные.

Новая страница истории

Первой моделью ноутбуков серии ThinkPad, которую лишили столь яркой и привычной миллионам людей отличительной черты, стала X9 Aura Edition. Ее премьера состоялась в начале 2025 г. на CES 2025, и там же Lenovo объявила, что пришла пора модернизировать дизайн ее ноутбуков.

Представители компании заявили, что TrackPoint больше не является столь обязательным атрибутом, каким он являлся многие годы. В течение десятилетий тачпад на ноутбуках был максимально неудобным – он был крошечным, не поддерживал жесты и в целом сильно замедлял процесс работы за компьютером, что способствовало появлению отдельного класса устройств – «ноутбучных» мышек, которые отличаются от обычных «настольных» значительно уменьшенным размером и более коротким кабелем в случае проводных модификаций. Они с самого начала создавались для работы с ноутбуками и делались маленькими, чтобы они не занимали много места в кейсе с ноутбуком. Кабель тоже делался укороченным не просто так – за счет небольшой длины он провод не болтался на столе и не создавал ощущение громоздкости.

Lenovo X9 Aura Edition. Написано, что это ThinkPad, но визуально его трудно отличить от сотен других моделей ноутбуков

Современные тачпады и больше по размерам, и более функциональны по сравнению с предшественниками, доказательством чего являются оные в ноутбуках Apple. Windows-ноутбуки столь же продвинутым тачпадом похвастаться пока не могут, что и повышает ценность TrackPoint в глазах пользователей.

Фанаты – налево, хейтеры – направо

Решение Lenovo избавить свои ноутбуки от TrackPoint разделило пользователей ее ноутбуков на два лагеря. Первый – это фанаты джойстика, которые пользовались им на регулярной основе и не преминули высказать свое недовольство по поводу решения Lenovo о его «умерщвлении». Давние пользователи видят TrackPoint как часть идентичности ThinkPad. Многие профессиональные пользователи ценят его точность при работе с курсором, чем не всегда может похвастаться тачпад.

Также TrackPoint позволяет им перемещать курсор без использования мыши. Его из состава ноутбуков ThinkPad ощущается пользователями как конец эпохи, пишет GizChina.

Второй лагерь пользователей вобрал в себя тех, кто или никогда не пользовался TrackPoint, или нашел его неудобным для себя. К ним присоединились и те, кого всегда не устраивала большая красная кнопка посередине клавиатуры их ноутбука.

Эксперты GizChina пишут, что удаление TrackPoint знаменует собой большой сдвиг для Lenovo. Компания ориентируется на современные тенденции, однако этот шаг вполне может расстроить преданных пользователей и заставить их перейти на ноутбуки других брендов.



