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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200886
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Волынов Борис

СОБЫТИЯ


09.09.2026 МТС обеспечила LTE-покрытие под крышей аэропорта Новокузнецка 1
10.04.2024 Телемост «Ростелекома» объединил Кузбасс, Звездный городок и Горловку 1
13.04.2015 10 апреля 2015 г. состоялось гашение почтовой марки, посвященной 50-летию первого выхода человека в открытый космос 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Волынов Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11007 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5457 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10278 2
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 56 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2062 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2033 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5296 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18174 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4469 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9372 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9830 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 279 1
Леонов Алексей 96 2
Михайлов Алексей 117 1
Гагарин Юрий 98 1
Горбатко Виктор 1 1
Комаров Игорь 8 1
Духовницкий Олег 91 1
Шкарабейников Максим 2 1
ДНР - Донецкая область 25 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 182 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Прокопьевский район - Прокопьевск 62 1
ДНР - Горловка 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 167403 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3149 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19645 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1074 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 361 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1377 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58123 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6206 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3386 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
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