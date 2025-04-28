«Ростелеком» обеспечил мобильной связью еще четыре малых кузбасских поселка.

Компания «Ростелеком» в 2025 г. запустила в Кузбассе четыре новые базовые станции. Около 1200 жителей малых населенных пунктов получили доступ к голосовой связи и скоростному интернету. Работы проведены в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Проект УЦН 2.0 имеет высокую социальную значимость: благодаря ему жителям сельской местности доступны качественная мобильная связь и интернет. Для подключения вышек в 2025 г. проложено уже около 20 км новых волоконно-оптических линий: это обеспечивает высокую скорость и уверенный сигнал. За четыре года, прошедшие с начала программы, “Ростелеком” запустил базовые станции в 83 малых селах и деревнях Кузбасса».

Сотовая связь формата LTE/4G появилась в поселках Плодопитомник Прокопьевского муниципального округа, Комсомольский Топкинского муниципального округа, Ключевой Таштагольского муниципального района, деревне Старый Урюп Тяжинского муниципального округа.

До этого ни один из населенных пунктов не входил в зону покрытия сетей мобильных операторов, в том числе деревня Старый Урюп, которая лежит в 77 километрах от административного центра — пгт. Тяжинский. Согласно архивам, она была основана в 1795 г., и базовая станция стала своеобразным подарком жителям накануне празднования 230-летия их малой родины.

Виктор Серебров, глава Тяжинского муниципального округа: «Сейчас в Старом Урюпе живет чуть меньше 400 человек. И для каждого из них появление мобильной связи — долгожданное и радостное событие. Теперь они в любое время могут звонить родным и друзьям, пользоваться нужными онлайн-сервисами, например, госуслугами, телемедициной; удаленно работать, учиться, общаться в социальных сетях. Это уже седьмой населенный пункт округа, участвующий в проекте по устранению цифрового неравенства».

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 до 500 человек.