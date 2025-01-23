Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Гора Люскус: зимой и летом с быстрым интернетом

Больше райдеров на склонах Люскуса могут одновременно выйти в сеть, запостить фотографию или сделать звонок по видеосвязи. «МегаФон» установил новое телеком-оборудование на территории горнолыжного комплекса, которое поддерживает технологию VoLTE и обеспечивает скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«Люскус Парк» расположен в Рудничном районе Кемерово. До него можно добраться в кратчайший срок практически из любой точки города, что делает его таким востребованным у любителей спусков по снежным склонам. Сюда можно приехать как в будний день после работы, так и на выходных всей семьей. Дети могут покататься на плюшках, а для взрослых работают трассы разной степени сложности, которые подойдут как начинающим райдерам, так и более опытным спортсменам. С приходом тепла посетителей в горнолыжном комплексе меньше не становится. Здесь гуляют, катаются на велосипедах, наслаждаются тишиной и свежим воздухом, а последние два года «Люскус Парк» является местом проведения Чемпионата России по мотокроссу.

«У большинства людей горнолыжный отдых в Кемеровской области ассоциируется с Шерегешем. Но помимо него в регионе есть еще 12 локаций, которые пользуются популярностью у райдеров со всей России. Например, на склонах «Люскус Парка» этой зимой успели «засветиться» жители Новосибирской, Московской и Свердловской областей, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Понимая, что с каждым годом интерес к активному туризму будет расти, мы последовательно развиваем сеть четвертого поколения в регионе, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться любыми приложениями и сервисами даже находясь на вершине горы», - сказал технический руководитель «МегаФона» в Кузбассе Иван Воронин.

Ранее «Люскус Парк» обслуживали базовые станции, расположенные за его территорией, но из-за рельефа местности они не могли обеспечить полное покрытие горнолыжного комплекса 4G-сигналом. Новый объект связи, работающий в низких и средних частотных диапазонах, позволяет находиться онлайн большему количеству активных пользователей, а скорость передачи данных остается стабильной даже в часы наибольшей загрузки. Также улучшилось проникновение сигнала в здания – связь доступна как на трассах, так и в кафе, зоне проката снаряжения и административных помещениях.

Мобильный интернет на комфортной скорости 40 Мбит/с позволит посетителям горнолыжного комплекса вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, звонить в мессенджерах или смотреть видеоролики о безопасном катании на сноуборде или лыжах, загружать «тяжелый» фото-, видеоконтент в соцсети и делиться своими спортивными победами с друзьями.

Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок
Цифровизация

Новые возможности LTE-сети уже по достоинству оценили абоненты «МегаФона». С начала зимнего сезона они сгенерировали объем онлайн-данных, равный 20 тыс. часов разговоров по видеосвязи.

Строительство новой базовой станции также расширило зону обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» получили «зеленый свет» на создание 5G-сетей. Но частоты придется делить с силовиками

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Интервью «Базальт СПО» и ICL Services: Автоматизация бизнес-процессов — это серьезный тренд

Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще