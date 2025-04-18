В городе Топки улучшилось покрытие LTE-сети

Абоненты «МегаФона», проживающие в частном секторе города Топки, могут оценить увеличенную скорость передачи данных. После установки дополнительного телеком-оборудования она «взлетела» до 120 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая базовая станция работает сразу в нескольких диапазонах. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«МегаФон постоянно отслеживает нагрузку на инфраструктуру, используя технологии больших данных, чтобы не только оценить текущую ситуацию, но и спрогнозировать увеличение мобильной активности. За год онлайн-трафик в городе Топки вырос на 37%, а цифровые звонки – на 10%. Активное потребление интернета обязывает нас оперативно реагировать на изменения — строить новые или улучшать действующие базовые станции, чтобы наши абоненты могли еще с большим комфортом пользоваться смартфоном в любой точке города», – сказал технический руководитель «МегаФона» в Кемеровской области Иван Воронин.

В зону действия построенного объекта связи попали около 30 улиц, на которых расположены частные жилые дома, остановки общественного транспорта, магазины, государственные, медицинские и образовательные учреждения, а также Парк Победы, железнодорожный вокзал и Топкинская автостанция.

Развитие телеком-инфраструктуры в городе Топки также расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и обеспечивает высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.