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НБИ выполнило проект для АО «Евраз ЗСМК»

АО «НБИ» выполнило проект для АО «Евраз Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» по внесению изменений в информационно-аналитическую систему моделирования режимов работы, планирования оптимальных режимов и расчета технико-экономических показателей EMAS.ТЭП. Об этом CNews сообщили представители АО «НБИ».

Задачи проекта: организация автоматизированного сбора и хранения данных с дополнительных точек учета параметров; актуализация алгоритмов расчета номинальных и нормативных ТЭП в соответствии с обновленной нормативно-технической документацией по топливоиспользованию; актуализация энергетических характеристик по результату пересмотра нормативно-технической документации в информационно-аналитической системе; модернизация моделей расчета ТЭП и планирования режимов работы основного оборудования с учетом реконструкции паровой турбины.

Новые возможности для заказчика. Автоматизация процесса сбора, обработки и анализа данных: интеграция дополнительных точек учета параметров в существующую систему сбора информации с промышленных информационных измерительных систем; автоматизированное выполнение расчетов с учетом обновленных моделей и нормативной базы, включая изменения, связанные с реконструкцией паровой турбины.

АО «НБИ» благодарит АО «Евраз ЗСМК» за оказанное доверие и успешное сотрудничество в рамках реализации проекта.

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