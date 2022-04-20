Dataframe приобрела контрольный пакет акций IDFT

«Дата фрейм» (Datаframe), поставщик решений по управлению данными и «Айди финансовые технологии» (IDFT), российская ИТ-компания, эксперт в разработке и внедрении специализированных банковских решений, объявили о подписании договора купли-продажи контрольного пакета IDFT в пользу Dataframe.

Ключевая цель сделки – реализовать и обеспечить максимальный уровень профессиональной и технологической синергии, вывод продуктового предложения на новый качественный уровень, выход на новые рынки сбыта, а также продолжение развитие стратегии на импортозамещение путем реализации опыта, навыков и знаний объединенной команды и использованием уже реализованных возможностей свободного сообщества разработчиков.

Сотрудничество между DataFrame и IDFT расширяет пакет услуг отечественными решениями для финансовых институтов.

По условиям соглашения Дмитрий Зайцев сохраняет за собой должность генерального директора «Айди финансовые технологии» и продолжит операционное управления компанией.