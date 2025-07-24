Российская BI-платформа Visiology привлекает 200 млн руб. в рамках раунда инвестиций

Разработчик корпоративной платформы бизнес-аналитики Visiology (АО «Визиолоджи») объявил о начале инвестиционного раунда объемом 200 млн руб. Инвесторам будет предложена доля в размере 12,5% при постинвестиционной оценке компании в 1,6 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители компании BITL.

Минимальный порог входа составит 25,2 тыс. руб., что соответствует 180 акциям по 140 руб. за 1 шт. Сбор заявок открывается 24 июля 2025 г. на инвестиционной платформе «Поток». Организатором раунда выступает компания BITL.

Visiology — участник российского рынка бизнес-аналитики (BI, Business Intelligence), предоставляющий компаниям альтернативу ушедшим с рынка сервисам Microsoft Power BI, SAP BI, Microstrategy, Tableau и Qlik. Платформа Visiology используется в более чем 500 организациях.

Привлечение финансирования в капитал делает Visiology первой российской BI-компанией, открытой для участия внешних инвесторов. Стоимость бизнеса АО «Визиолоджи» до инвестиций оценивается в 1,4 млрд руб. В 2024 г. выручка компании составила 464 млн рублей, при этом основную долю в ней формирует продажа лицензий. По этому продукту Visiology занимает около 25% рынка лицензий в российской нише бизнес-аналитики. По прогнозу на 2029 г. выручка компании достигнет 2,39 млрд руб., к тому же времени компания планирует выход на IPO.

Заложенный финансовой моделью рост возможен не только благодаря росту рынка бизнес-аналитики, но и благодаря интенсивному масштабированию компании. Привлекаемые средства инвесторов будут направлены на ускорение разработки продукта, включая «мягкую миграцию» с Power BI, расширение коммерческой команды, запуск международного продвижения и развитие каналов партнерского маркетинга. Также планируется масштабирование сопровождения после внедрений и развитие Customer Success-функции для удержания корпоративных клиентов.

Алексей Никитин, генеральный директор и сооснователь Visiology: «Российский и мировой рынок стремительно трансформируются: искусственный интеллект и автоматизация управления меняют саму суть бизнес-аналитики. Мы стоим в точке перезапуска, и чтобы остаться в лидерах, нам нужно ускорить темп — одновременно развивать основные функции продукта и инновации на базе ИИ, работать со всеми рыночными вертикалями, усиливать маркетинг в России и запускать бизнес за рубежом. Именно для этого мы привлекаем инвестиции. При этом мы заранее, еще в первом квартале 2025 г., укомплектовали команды разработки, маркетинга и продаж, поэтому ждать длительного найма не придется. Эффект от вложений будет заметен в кратчайшие сроки».

Павел Буров, управляющий партнер компании BITL, которая занимается организацией раунда финансирования Visiology: «Visiology — один из самых зрелых проектов в сегменте импортонезависимого софта. Это операционно-прибыльный бизнес с масштабируемой моделью и ежегодно растущими выручкой и прибылью. В финмодели компании заложен рост выручки в среднем на 40% в год, что к 2029 г. позволяет инвесторам вернуть вложенные средства в 7-кратном объеме. Такой инвестиционный кейс — редкость для сегмента сделок на этапе до IPO в России: уже прибыльный, уже лидер рынка и при этом с большим апсайдом роста».

Юрий Попов, управляющий партнер инвестиционной платформы «Поток»: «Мы видим устойчивый рост интереса инвесторов к внебиржевым проектам с понятной бизнес-моделью, прозрачными финансовыми показателями и высоким потенциалом кратного увеличения вложений. Сделка с Visiology полностью соответствует ожиданиям инвесторов, которые рассматривают для себя наши кейсы. Учитывая текущие настроения аудитории и готовность инвесторов расширять свои портфели за счет качественных технологических компаний, мы ожидаем активный отклик и успешное размещение этого раунда».