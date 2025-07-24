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Буров Павел
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|Российская BI-платформа Visiology привлекает 200 млн руб. в рамках раунда инвестиций 1
Буров Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|MicroStrategy 66 1
|Qlik - QlikTech 161 1
|Salesforce - Tableau Software 114 1
|Visiology - Визиолоджи 81 1
|Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 215 1
|Visiology ИАС BI-платформа 39 1
|SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
|Никитин Алексей 32 1
|Попов Юрий 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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