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МТС накрыла сетью LTE популярный у южноуральцев термальный курорт

ПАО «МТС» запустила дополнительное оборудование стандарта LTE в поселке Западный в пригороде Челябинска. В результате этого скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с в районе новой базовой станции – в популярном термальном комплексе «Вода» и нескольких жилых комплексах Сосновского района. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения произошли в ЖК «Конфетти», микрорайонах «Привилегия» и «Вишневая горка», а также в деревне Малиновка. Усиление покрытия LTE-сети в поселке Западном также позволит абонентам пользоваться технологией VoLTE, которая обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом. Кроме того, скорость мобильного интернета LTE выросла в термальном комплексе «Вода», популярном у челябинцев. Даже в вечернее время и выходные дни, отдыхающие смогут отправлять фото через мессенджеры, вести прямые трансляции в социальных сетях, пользоваться банковскими приложениями и другими привычными онлайн-сервисами.

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«Поселок Западный стремительно развивается – здесь ведется интенсивная застройка жилых кварталов и коттеджных поселков, вместе с этим возводится вся необходимая для комфорта челябинцев инфраструктура. Связь МТС не стала исключением, поэтому мы усиливаем сеть и запускаем новое оборудование в Сосновском районе, чтобы обеспечить быстрым мобильным интернетом жильцов многоэтажек и частных домов. Также мы развиваем в Западном и фиксированную сеть, например, в многоквартирных домах «Вишневой горки» семьи уже могут подключать домашний интернет на скорости до 1 Гбит/сек и IP-телевидение, пользоваться другими сервисами экосистемы МТС и преимуществами объединенных тарифов», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2025 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в Центральном районе Челябинска, а также расширила сеть на участках нескользких автодорог Челябинской области – на трассе М5 «Урал» в горнозаводской зоне региона, а также в направлении Курганской области по трассе Р-254 «Иртыш».

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