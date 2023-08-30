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Связисты улучшили интернет в Ашинском районе Челябинской области

В населенных пунктах Ашинского района заработали новые базовые станции связи. Здесь также была расширена емкость существующей сети четвертого поколения. Модернизация телеком-инфраструктуры, которую провели технические специалисты «Мегафона», позволила увеличить скорость мобильного интернета и гарантировать более чистый звук при разговоре за счет активации технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новая базовая станция с поддержкой сети 4G была установлена в городе Сим Челябинской области. Здесь также были модернизованы существующее объекты связи. Работы увеличили надежность передачи данных в центральной части города, где отмечалась повышенная нагрузка на телеком-инфраструктуру. По свежим замерам аналитиков оператора, средняя скорость мобильного интернета в городе сегодня превышает 75 Мбит/с.

Более стабильный сигнал ждет многочисленных путешественников, проезжающих по федеральной трассе М-5 «Урал» возле города Сим. Кроме того, более качественными мобильными услугами могут воспользоваться пассажиры, ожидающие отправления на железнодорожной станции «Симская».

Технические мероприятия также прошли в поселке Ук Ашинского района. Здесь появилась дополнительная базовая станция с поддержкой 4G. Это позволит более чем 1000 жителей населенного пункта с комфортом смотреть видео в режиме онлайн, пользоваться госуслугами, звонить по видеосвязи в мессенджерах и решать любые другие вопросы в Интернете.

«За годы работы мы построили масштабную сеть базовых станций. Мы уже подсвечиваем “зеленым” сигналом связи крупные города, небольшие населенные пункты и километры дорог. Но сеть, как и любая система, меняется: появляются новые очаги мобильной активности, растет число абонентов, а людям требуется все больше трафика на цифровые сервисы. Поэтому мы оперативно улучшаем услуги там, где это необходимо. Благодаря недавней стройке более скоростной интернет и надежную связь получили свыше 14 тыс. южноуральцев и многочисленные туристы», – отметил технический руководитель «Мегафона» в Челябинской области Виталий Сироткин.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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