Клиенты Tele2 проговорили на трассах 170 миллионов часов

Tele2, российский оператор мобильной связи, с помощью технологий больших данных (big data) изучил активность абонентов на автомобильных трассах. Tele2 обеспечивает покрытие и устойчивый сигнал вдоль магистралей, что критически важно для безопасности и комфорта автомобилистов. С мая по октябрь 2021 г. клиенты оператора скачали на дорогах 277 ПБ интернет-трафика. Больше всего клиентов Tele2 путешествовало по трассе М-4 «Дон», соединяющей Москву с Краснодаром и Новороссийском.

В исследование Tele2 попали те водители и пассажиры, которые не менее трех часов провели на одной из самых востребованных федеральных трасс. Чаще всего клиенты оператора выбирали автомобильные путешествия летом, а наиболее активным месяцем стал июль – 13% от общего количества участников длительных поездок с начала года.

С мая по октябрь абоненты Tele2 скачали на трассах 277 ПБ интернет-трафика. Также за этот период путешественники проговорили 170 млн часов. Чаще всего на дальние расстояния на автомобиле отправлялись жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также активны были жители Челябинска, Ростова-на-Дону и Воронежа.

Наиболее востребованными трассами у москвичей оказались М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-5 «Урал». В общей сложности жители Москвы и Подмосковья провели на них около 450 млн часов, причем 4% этого времени они проговорили по телефону (18 млн часов). Активнее всего москвичи пользовались мобильным интернетом на трассе М-5.

Осенью 2021 г. Tele2 обеспечила полное покрытие автомагистрали М-11 «Нева», соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Стабильный мобильный интернет теперь доступен на протяжении 669 километров трассы. Компания запустила на трассе 100 дополнительных станций 5G Ready. Новое оборудование позволило закрыть зоны неуверенного приема и обеспечить связь на протяжении всей дороги, которая проходит по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей. Это позволяет оператору предоставлять услуги LTE высочайшего качества и быть технологически готовым к запуску сервисов пятого поколения на магистрали, которая станет первым беспилотным логистическим коридором к 2024 г.