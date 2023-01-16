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В «Билайне» назначен вице-президент по операциям

«Билайн» объявил о назначении Елены Серовой вице-президентом по операциям. На своей позиции она будет отвечать за цифровизацию внутренних процессов компании. Под начало Елены перейдут административный блок и Объединенный центр обслуживания, а приоритетами будут цифровизация Е2Е-процессов сопровождения, повышение удобства внутренних процессов, например, согласование документов или повышение эффективности использования имущества и транспорта.

Александр Торбахов, генеральный директор «Билайна», сказал: «У Елены Серовой богатый опыт цифровизации, оптимизации и очеловечивания сложных процессов. Нам в целом кажется, что давно назрела необходимость в профессиональном человеке, который смотрел бы на все внутренние процессы целиком и помогал совершенствовать их другим блокам компании».

Елена Серова приступила к своим обязанностям 16 января.

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Ее предыдущим местом работы был Сбербанк, где Елена возглавляла дивизион «Забота о клиентах». Там она организовала работу по устранению ключевых причин жалоб клиентов, внедрила современные технологии обслуживания клиентов: голосовой и чат-боты, биометрическое распознавание. А ранее реализовала проект «Очередей.нет!», который был нацелен на сокращение времени ожидания обслуживания клиентов в офисах.

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